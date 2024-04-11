В АТОР сообщили об отказе Турции выпустить трёх россиянок в Мексику

Девушки 8 апреля летели на отдых транзитом через Стамбул. Рейс из Москвы задержали и туристки опоздали на пересадку. В Стамбуле им выдали посадочные талоны на рейс 10 апреля и разместили в отеле, но позднее на стойке регистрации отказали в посадке. Как рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян, им показали сообщение Turkish Airlines, в котором утверждалось, что они не смогут попасть в Канкун из-за того, что «раньше не бывали в таких могущественных странах, как Америка, Канада, Англия и Мексика». В результате россиянки вместо 16 дней отпуска полетели домой.