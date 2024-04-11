Рекомендация МИДа не ездить на Ближний Восток не затронула популярные у туристов страны

Утром 11 апреля представитель МИД РФ Мария Захарова порекомендовала россиянам отказаться от поездок в регион Ближнего Востока. Она подчеркнула, что это особенно касается Израиля, Ливана и палестинских территорий.

К Ближневосточному региону относятся и популярные у туристов страны, например ОАЭ и Иордания, примыкают к нему также Турция и частично – Египет. Из указанных государств сказано было только об Иордании, причем представитель МИДа отметила, что «ситуация с безопасностью там остается стабильной, перенос боевых действий на ее территорию маловероятен». Из этого можно сделать вывод, что рекомендация отказаться от поездок по востребованным туристическим направлениям пока не вводится. Фактически внешнеполитическое ведомство лишь «освежило» собственные заявления относительно Израиля и Ливана, сделанные еще прошлой осенью.

Напомним, буквально 2 недели назад начались рейсы авиакомпании Jordan Aviation по маршруту Москва – Амман (Иордания).