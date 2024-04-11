Визы в Китай перестанут оформлять с 28 апреля по 5 мая

Визовый центр Китая в Москве скорректировал график работы в связи с майскими праздниками. Так, 27 апреля визовый центр в столице работает в обычном режиме (прием документов осуществляется с 09:00 до 15:00, выдача паспортов – с 09:00 до 16:00). С 28 апреля по 5 мая учреждение будет закрыто: не будут осуществляться прием и выдача паспортов, а кроме того, невозможно будет получить консультации по телефону и электронной почте. Также не получится оформить визу и во время празднования Дня Победы – с 9 по 12 мая.

«Все заявления, поданные непосредственно перед выходными, будут обработаны в порядке общей очереди после возобновления работы центра», – сообщили в ВЦ и посоветовали планировать визиты заранее.

Консулы также напомнили, что с 15 апреля после четырехмесячного перерыва восстанавливается электронная запись в визовый центр. При этом заявители, подающие документы в индивидуальном порядке, могут это сделать в порядке живой очереди. В этом случае будет выдан отдельный талон, по которому можно занять место в очереди.

Вероятно, подобный праздничный график начнет действовать и в визовом центре КНР в Санкт-Петербурге, однако, как сообщили корреспонденту TourDom.ru в консульском учреждении, окончательного варианта расписания еще нет.

Как мы недавно писали, в настоящее время в очереди на получение талончика на подачу документов в визовом центре Китая в Москве можно провести 3–4 часа. Ажиотаж объясняется приближением Кантонской ярмарки – крупнейшего события в сфере бизнеса. Она пройдет с 15 апреля по 5 мая в Гуанчжоу.

Напомним, что виза для посещения Китая нужна не всем туристам, а лишь тем, кто планирует посетить Поднебесную с экскурсионной программой. Для тех же, кто отправляется на курортный остров Хайнань по туру, действует безвизовый режим – в рамках взаимных групповых поездок.