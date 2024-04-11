Винные туры для россиян переместились в Африку

Винные туры в Южную Африку, Аргентину и Чили крайне интересны, отметил в эфире НСН Дмитрий Арутюнов. Винные туры для россиян сегодня переместились из Франции в Южную Африку, Аргентину и Чили в том числе по причине их дороговизны, рассказал генеральный директор Арт-Тур Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН.

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«Если говорить про виноделие, то традиционно это всегда у нас ассоциировалось с Францией, Бордо… Но там нас не очень сильно хотят видеть. Есть прекрасные туры, которые мы делаем в Южную Африку, Аргентину, Чили, это все гораздо интереснее, вино там более необычное. При этом это не стоит дороже, учитывая, что перелет во Францию стоит дороже, чем перелет до Южной Африки», - сказал Арутюнов.

В свою очередь директор по развитию круизной компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова в пресс-центре НСН напомнила, что винные и гастрономические туры проводятся по России.

«Мы уже давно практикуем такие круизы, особенно винные туры, гастрономия сюда также входит. Мы берем представителей компаний, крупных поставщиков, которые берут своих сомелье… На борту теплохода проходят дегустации, творческие встречи с сомелье, которые рассказывают о том, как правильно выбрать вино, с чем правильно его пить. Также у нас есть винное казино, где разыгрывается вино высокого качества, есть всевозможные поездки уже в городах, например, на наши заводы. Гастрономические туры тоже актуальная тема: мы заходим в разные регионы, где идет национальный колорит еды, кухни, ее подачи. На борту судна мы всегда добавляем в меню блюда регионов, в которые зашли», - резюмировала собеседница НСН.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в интервью НСН отметил, что Мальдивы остались для россиян единственным лакшери-курортом на данный момент, передает «Радиоточка НСН».