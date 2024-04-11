Гендиректор турагентства призвал не ждать скидок на туры в Турцию

Цены на туры в Турцию на майские праздники начинаются от 50 тысяч рублей на человека за семь ночей, отметил в эфире НСН Воскан Арзуманов. Турецкие отели прислали туроператорам скидки на размещение, однако из-за роста курса доллара не стоит ждать снижения цены в рублях, заявил генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в пресс-центре НСН.

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«Действительно, ряд турецких отелей прислали скидки, но по сравнению с прошлым годом рост валюты все равно произошел. То есть, как такового снижения именно в рублях сейчас не стоит ждать. Думаю, если цены останутся в рублях на уровне прошлого года, это уже будет победой. В среднем цены начинаются на майские праздники на семь ночей от 50 тысяч рублей на человека. Вообще, основные направления по выездному туризму у нас начинаются от 50 тысяч рублей. В прошлом году это было почти также, может быть, немного дешевле», - сказал Арзуманов.

Ранее генеральный директор Арт-Тур Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН рассказал, что на майские праздники россияне активно бронируют туры в ОАЭ, Катар, Оман, Бахрейн, Таиланд, Китай и Африку, передает «Радиоточка НСН».