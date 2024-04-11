Отдых за границей для россиян значительно подорожал

Например, отдых в Египте подорожал на 7,6%, а в Турцию — на 5,3%. Также наблюдается тренд на рост цен на туры в ряд других стран, включая страны Закавказья, Белоруссию и ОАЭ. Однако цены на поездки в некоторые страны Юго-Восточной Азии, такие как Вьетнам, Индонезия, Малайзия и Таиланд, снизились на 5,7%.

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Внутренний туризм также отразился изменениями в ценах. Например, отдых на Черноморском побережье России подорожал на 10,6%, а экскурсионные туры по стране — на 5,2%. Кроме того, стоимость проживания в пансионатах, гостиницах и мотелях также выросла. Некоторые виды услуг, такие как автобусные экскурсии и путевки в санатории, также подорожали. В то же время, цены на определенные развлекательные мероприятия, такие как посещение музеев и театров, остались более стабильными.