«ОАЭ, Таиланд и Африка»: Куда отправятся россияне на майские праздники

В Таиланд летят больше за пляжным отдыхом, в Китай чаще продаются бизнес-туры, совмещенные с отдыхом, отметил в эфире НСН Дмитрий Арутюнов. На майские праздники россияне активно бронируют туры в ОАЭ, Катар, Оман, Бахрейн, Таиланд, Китай и Африку, рассказал генеральный директор Арт-Тур Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН.

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«Туристы едут на майские по всем направлениям! Интерес к путешествиям внутри России с каждым годом растет. Калининград пользуется интересом, Владивосток, Хабаровск, когда там начинается цветение. Из дальних направлений на первом месте Ближний Восток во главе с Эмиратами. Достаточно посчитать по количеству рейсов на майские: Дубай, Шарджа, Абу-Даби, добавляется Катар, Оман и Бахрейн. Туристы летят туда активно, визы практически всюду не нужны. Второе место – Китай и Таиланд. При этом Таиланд – это больше пляжный отдых, Китай – много бизнес-туров и совмещенных (бизнес туры плюс отдых). По-прежнему на майские праздники очень хорошо себя чувствует Африка», - сказал Арутюнов.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в интервью НСН отметил, что Мальдивы остались для россиян единственным лакшери-курортом на данный момент, передает «Радиоточка НСН».