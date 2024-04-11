Россияне массово устремились в Европу

Российские туристы массово устремились в Европу. Генеральный директор компании Tez Tour Воскан Арзуманов в беседе с НСН заявил, что рост продаж путевок по этому направлению вырос примерно на 25 процентов.

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При этом, по словам эксперта, популярностью у россиян в основном пользуются страны, куда осуществляется прямой перелет.

«В Европу его нет, но туры активно бронируют, — добавил он. — Никаких препятствий к этому нет. Единственное, туристы внутри страны испытывают определенные неудобства по оплате, но и эти неудобства все туристы с удовольствием проходят».

Специалист отметил, что в список популярных у отечественных путешественников направлений входят Турция, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Египет.

Ранее российским туристам сообщили о сложностях с подачей документов на французскую визу. Очередь за шенгеном в европейскую страну увеличилась из-за технического сбоя в визовом центре VFS Global.