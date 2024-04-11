Жителей Шри-Ланки попросили следить за туристами из России и с Украины

Власти Шри-Ланки попросили местных жителей следить за туристами из России и с Украины, незаконно ведущими бизнес и нарушающими визовый режим. Об этом сообщает местное издание NewsDrum.

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Комитет по государственным предприятиям (COPA) Шри-Ланки обратился к сотрудникам Департамента иммиграции и эмиграции с просьбой отслеживать подобные нарушения. В COPA подчеркнули, что туристы этих национальностей, а также путешественники из Израиля, занимаются бизнесом незаконно, лишая общины Шри-Ланки доходов.

В ответ чиновники из департамента заявили, что местоположение нелегальных иностранных бизнесменов трудно отследить, поэтому им потребуется помощь местных жителей. Для этой цели решили создать специальную горячую линию, с помощью которой ланкийцы будут жаловаться на замеченные ими нарушения.

В начале апреля сообщалось, что власти Шри-Ланки продлили бесплатный визовый режим для путешественников из семи стран, в том числе для россиян. Пилотный проект продлится до 30 апреля, за это время правительство решит, нужно ли вводить такой режим на постоянной основе.