МИД: нужно воздержаться от поездок на Ближний Восток, особенно в Израиль и Ливан

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предостерегла от поездок в страны Ближнего Востока, в частности в Израиль и Ливан. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Захаровой, в регионе Ближнего Востока сохраняется напряженная обстановка.

«По-прежнему остается нестабильной ситуация в зоне палестино-израильского конфликта, а также в районе «голубой линии» между Ливаном и Израилем», — пояснила Захарова.

В связи с этим официальный представитель МИД РФ предостерегла россиян от поездок в этот регион за исключением случаев крайней необходимости.

До этого Захарова говорила, что Совет Безопасности (СБ) ООН больше не может руководствоваться устаревшими шаблонами применительно к проблематике Корейского полуострова. Она возложила ответственность за прекращение работы группы экспертов ООН по санкциям в отношении КНДР на Запад, если идеи России по этому вопросу останутся не услышанными.