Названы самые бюджетные туристические направления в России на майские праздники

Среди наиболее популярных туристических городов на майские праздники самым бюджетным оказались Краснодар, Самара и Владикавказ, об этом «Ленте.ру» рассказали аналитики сервисов МТС Travel и Bronevik.com.

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«Спрос на отели и другие объекты размещения на майские праздники вырос на 20 процентов год к году. В тройку лидеров по количеству бронирований внутри России, помимо Санкт-Петербурга, вошли Москва и Казань. Суммарно на эти три города приходится почти треть от всех бронирований на майские праздники», — говорится в исследовании.

Средний чек на проживание по России в период майских праздников, по данным аналитиков, вырос на 10 процентов год к году и составил 5 400 рублей в сутки. Среди популярных туристических городов самым бюджетным оказался Краснодар — средняя стоимость за ночь там составила 3 600 рублей. За ним идут Самара и Владикавказ, где путешественники платили 4000 и 4200 рублей в сутки соответственно.