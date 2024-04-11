Названа средняя стоимость путешествий на майские праздники

Большинство россиян планируют провести майские праздники в Санкт-Петербурге, Москве и Казани. На эти города приходится около трети всех бронирований, рассказали "Российской газете" участники рынка.

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Средняя стоимость проживания в российских городах в период майских праздников составляет 5 400 рублей в сутки, выяснили сервисы "МТС Travel" и Bronevik.com. Наиболее скромный бюджет на проживание среди востребованных направлений в Краснодаре, где средняя стоимость за ночь составляет 3 600 рублей. В Самаре этот показатель равен 4 000 рублей, а во Владикавказе - 4 200 рублей. Средний чек готовых туров по России составил 89 тыс. руб., сообщили в "Слетать.ру". Тур в Турцию обойдется в 180,5 тыс. руб. в Египет - 238 тыс. руб. ОАЭ - 259,7 тыс. руб., в Таиланд - 236 тыс. руб.

Согласно данным "Авиасейлс", 64% бронирований билетов на майские праздники пришлось на внутренние направления. Чаще всего россияне выбирают Сочи, Санкт-Петербург, Москву, Калининград и Минеральные Воды. В продаже до сих пор есть бюджетные перелеты на даты майских праздников. Сейчас стоимость билетов в одну сторону составляет в Сочи из Москвы на 5 мая от 6 780 рублей, на 11 мая от 6 069 рублей, на 12 мая от 5 878 рублей. Из Москвы в Санкт-Петербург на 4 мая от 3 500 рублей, на 5 мая от 3 079 рублей, на 11 мая от 3 485 рублей. Билеты в Калининград из Москвы на 1 мая обойдутся от 6 494 рублей, на 4-5 мая от 6 300 рублей, на 11 и 12 мая от 5 550 рублей. В Минеральные Воды из Москвы на 10-12 апреля - от 7 300 рублей.

Что касается зарубежных курортов, то здесь лидирует Беларусь. Кроме того, в числе популярных направлений - Турция, Азербайджан, Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд. Также россияне едут в Египет, Абхазию, Китай, Вьетнам на Кубу и Мальдивы, отметили в "Слетать.ру". Спрос на туры с заездами в период майских праздников в этом году в 2,5 раза превышает показатели прошлого года.

Среди зарубежных направлений для самостоятельных поездок лидируют Стамбул, Ташкент, Ереван, Минск и Анталья. Перелет из Москвы в Стамбул на 7 мая сейчас есть от 14 200 рублей. В Ташкент на 30 апреля - от 14 200 рублей. В Ереван можно слетать 10 мая от 9 500 рублей. А билеты в Минск на 30 апреля, 10, 11, 12 мая есть от 4 000 рублей. Стоимость билетов в Анталью на 9 мая составит от 15 600 рублей.

Россияне бронировали поездку по России на майские выходные в среднем примерно за два месяца. Причем, в этом году искать билеты и гостиницы начали раньше, чем в прошлом. Глубина бронирования зарубежных поездок увеличилась на восемь процентов до практически трех месяцев. При этом средняя продолжительность отдыха осталась неизменной - восемь ночей.