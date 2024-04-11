Собак-терапевтов наняли в аэропорту Стамбула, чтобы они успокаивали обеспокоенных пассажиров. Новые работники сертифицированы и профессионально обучены.

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Их несколько месяцев готовили: проводили интенсивные тренировки, снижали чувствительность к отвлекающим раздражителям. Ветеринар команды отметил, что темперамент каждого животного определяет его каждодневную работу.

«Они ходят по аэропорту под руководством своих кураторов, которые также несут ответственность за их уход», – добавил ветеринар Волкан Арслан.

Обученные собаки носят униформу и бейдж. Также у них есть свой график. Куки и Алита стали одними из четвероногих сотрудников, которые приняли участие в пилотном проекте. Итальянский ретривер, лаготто-романьоло Куки стал капитаном команды. Он хорошо справляется со своими обязанностями, но в то же время любит отдохнуть.

Бордер-колли Алита обладает пристальным взглядом и без затруднений успокаивает путешественников. Ее куратор Волкан Гюль отметил, что собака всегда окружена вниманием людей. По словам представителей аэропорта, проект расширят, если будут получены положительные отзывы от пассажиров, пишет Associated Press.