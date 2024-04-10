После сбоя визовый центр Венгрии принимает туристов без записи

Пока система онлайн-записи визовых центров VFS Global вторую неделю не работает из-за технического сбоя, ВЦ Венгрии в Москве решил пойти навстречу туристам, которые не могут записаться на подачу документов. По крайней мере, одному из них точно пообещали помочь. Своим опытом общения один из заявителей поделился в соцсетях.

Человек, который уже не мог ждать, когда устранят технические неполадки из-за даты поездки, написал письмо в визовый центр, описав свою ситуацию. Специалисты, войдя в положение, заверили, что готовы принять заявителя с полным пакетом документов без записи, проверить весь комплект и записать клиента в консульский отдел посольства. Вот только туда нужно будет сходить лично.

Как заверили в визовом центре, таким путем получения шенгена можно пойти, если поездка намечена на апрель или первую неделю мая. Туристам с более поздними датами вылета советуют ждать, когда система визовых центров заработает в полную силу.

Как свидетельствует статистика, Венгрия лояльна к заявителям из России, но очень подробно проверяет данные о предполагаемой поездке и выдает шенгены только в том случае, если полностью удостоверится, что турист намерен ехать именно в их страну. Чаще всего выдают шенгены с датами под поездку, что затрудняет получение документов на въезд в Европу тем заявителям, кого интересует посещение других стран.

Ранее TourDom.ru писал, что очередь за французскими шенгенами растет из-за сбоя в визовом центре VFS Global.