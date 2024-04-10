Туристка пожаловалась на особенности заселения россиян на Мальдивах

Известной глянцевой журналистке Мадонне Мур (она стояла у истоков телеграм-канала Mash и работала главным редактором портала о жизни звезд Peopletalk) не понравился отдых на Мальдивах. Причем с отелем и обслуживанием оказалось все в порядке, проблема заключалась в дискриминации по национальному признаку.

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«Русских кучкой селят отдельно от всех в самом конце острова, подальше от всех локаций, ресторанов и других туристов… Зато выбираешься в другую сторону, где цивилизацией пахнет, там все, кроме русских. Арабы, англичане, немцы», – написала Мадонна в своем телеграм-канале.

Конкретный отель и атолл журналистка не назвала. Правда, отметила, что место неплохое, однако из-за разделения на русских и нерусских «послевкусие отвратительное».

Подписчики Мадонны усомнились в достоверности информации и потребовали подтверждений – о каком отеле идет речь. Мадонна не ответила, но намекнула: подробно все расскажет, когда закончится отпуск. Пока же, видимо, опасается последствий со стороны отеля.

Однако если что-то похожее на дискриминацию с журналисткой и произошло, то это исключение из правил. Ничего подобного, как рассказали корреспонденту TourDom.ru туроператоры, на Мальдивах не практиковалось и не практикуется.

«Полная чушь, никогда никакой дискриминации по национальному признаку не было, тем более это не касалось туристов из России, – признался руководитель компании “Пантеон” Анатолий Гаркушин. – Не нужно забывать, что именно россияне – лидеры по турпотоку на Мальдивские острова».

Удивился посту журналистки также Артур Мурадян, гендиректор туроператора Space Travel:

«Для 99% отелей на Мальдивах русские – это желанные клиенты с форматом long-stay (который предполагает длительное пребывание за рубежом. – Ред.). А селят их по тому принципу, который есть в отеле, по так называемому руминг-листу, если не было каких-то преференций со стороны клиента. Даже в том случае, если турист недоволен и в отеле есть места, 90% отелей, конечно, переселят. Никакой дискриминации по национальному признаку в отношении россиян нет».

Согласны с такой оценкой и подписчики нашего телеграм-канала «Крыша ТурДома», вот один из комментариев:

«Сколько знакомых людей за последние 2 года побывало на Мальдивах и сам в том числе, но ничего подобного не было!»

В феврале мы писали, что многие отели Мальдивских островов делают заметные скидки на весну и летние месяцы. Связано это с неоправдавшимися ожиданиями отелей от китайского рынка, а также с оттоком гостей из Индии.