«Азербайджанские авиалинии» запустят регулярные авиарейсы между Баку и Грозным

Компания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) в мае начнет выполнять регулярные рейсы по маршруту Баку — Грозный.

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Рейсы между столицей Азербайджана и административным центром Чечни будут выполняться с 8 мая дважды в неделю — по средам и воскресеньям, сообщает пресс-служба AZAL. Билеты уже в продаже.

«Открытие нового рейса укрепит связи между двумя городами, предоставляя пассажирам новые возможности для путешествий и деловых поездок», — отметили в компании.

В настоящее время из аэропорта Грозного выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Уфу, а также Стамбул и Дубай. Кроме того, авиакомпания «Ютэйр» (Utair) выполняет рейсы в Баку.