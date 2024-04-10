В Египте хотят построить «город будущего»

Этот «город будущего» планируется как масштабный туристический комплекс, финансовый центр и зона свободной торговли с мировым уровнем инфраструктуры. В рамках проекта также предусмотрено строительство собственного аэропорта. Правительство Египта выделило участки земли для строительства международного аэропорта, что стало еще одним шагом к реализации этой амбициозной инициативы.

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Туристический комплекс будет возводиться на месте нынешнего небольшого города с населением около 10 тысяч человек и охватит площадь более 170 квадратных километров. За реализацию проекта ответственна эмиратская компания, которая также получила инвестиции от ОАЭ на сумму $35 миллиардов. Ожидается, что строительство начнется в начале 2025 года, а курорт сможет привлечь до 8 миллионов туристов ежегодно.

Рас-эль-Хекма, находящийся в провинции Матрух на Северном побережье Средиземноморья, является историческим местом и пунктом притяжения для многих. Стоя на выдающемся мысе, он считается символом западных ворот и имеет богатое историческое наследие. Ранее здесь находился порт для кораблей и место отдыха для королей и президентов. Сегодня же Рас-эль-Хекма становится объектом внимания для крупномасштабного развития, отвечающего современным требованиям туризма и инвестиций.

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