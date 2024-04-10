Спрос на туры в Мьянму оставляет желать лучшего

Рейсы из Новосибирска в Янгон, которые с прошлой осени выполняет авиакомпания Myanmar Airways, могут быть отменены из-за недостаточной загрузки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генконсула Мьянмы в Новосибирске Пьей Пхьду Вея.

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Как пояснил дипломат, на самолетах Airbus A319 емкостью 156 мест, которые задействованы на маршруте, заполняется по 15–30, в лучшем случае до 60 мест. С начала полетов в сентябре убытки перевозчика уже составили 6 млн долларов.

Как рассказала порталу TourDom.ru руководитель отдела Юго-Восточной Азии туроператора «ВАНД» Анастасия Салтыкова, экскурсионные туры в Мьянму пользуются некоторым спросом у индивидуальных туристов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска. Москвичам и питерцам необходим дополнительный перелет до Новосибирска, чтобы отправиться в Янгон прямым рейсом Myanmar Airways с технической посадкой в Мандалае, что не очень удобно. Что же касается пляжных туров, то популярные курорты расположены на большом удалении от Янгона. Например, наземный трансфер до Нгве Саунга занимает 6,5 часа. А до пляжа Нгапали и вовсе нужно добираться внутренними авиарейсами, которые летают лишь несколько раз в неделю – это осложняет логистику туров. Туроператоры не берут блоки мест на Myanmar Airways, при необходимости покупают билеты в GDS.

В Myanmar Airways сообщают, что «прорабатывается запуск с осени рейсов из Москвы в один из городов Мьянмы». По мнению специалиста туроператора «ВАНД», перспективы такой программы будут зависеть от стоимости перелетов. Чтобы самолеты успешно загружались, тарифы должны быть значительно ниже, чем на альтернативные маршруты, например, через Таиланд – из Бангкока в Мьянму отправляется немало рейсов.

Руководитель туроператора ITM Group Константин Мальков называет туризм в Мьянму «потенциально перспективным», однако отмечает, что пока российские туристы не готовы активно путешествовать в эту страну ЮВА. Направление привлекательно для любителей истории и культуры, но это не массовый турпоток, большинство интересует пляжный отдых, на который удобнее отправиться в тот же Таиланд или Вьетнам.

Ранее мы писали, что, по заверению властей Мьянмы, в стране уже принимаются российские банковские карты «Мир».