МВД Абхазии с 1 мая переходит на усиленный режим из-за начала курортного сезона

Абхазская милиция с 1 мая в связи с началом курортного сезона переходит на усиленный режим работы, пристальное внимание будет уделено работе органов внутренних дел западной части республики, где больше всего отдыхающих в курортный сезон. Об этом сообщила пресс-служба МВД по итогам совещания, которое провел глава ведомства Роберт Киут в Гагре.

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"Министр внутренних дел Роберт Киут провел в Гагрском УВД совещание, посвященное подготовке к летнему курортному сезону 2024 года. Министр оценил работу районного УВД как удовлетворительную, отметив, что в летний курортный сезон требования к УВД Гагрского района кратно возрастут, и он будет держать ситуацию под личным контролем. С 1 мая весь личный состав МВД будет переведен на усиленный режим работы", - говорится в сообщении.

Киут потребовал от Гагрского УВД обеспечения безопасности граждан Абхазии и туристов, прибывающих на отдых в район, являющийся "самым популярным и востребованным направлением".

"Пристальное внимание со стороны руководства МВД будет направлено на работу органов внутренних дел именно в Гагрском и Гудаутском районах, так как именно здесь больше всего отдыхающих в курортный сезон", - приводятся слова министра. Киут сообщил, что в курортный сезон будет производиться ротация кадров.

В 2023 году в Абхазии на отдыхе и экскурсиях побывали на 150 тыс. человек больше, чем в 2022 году - 1,3 млн человек. Курортный сезон обычно длится с мая по октябрь, поскольку в республике в основном развит пляжный туризм.