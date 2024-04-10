Туроператоры не могут возобновить отправку туристов в Иорданию

С апреля авиакомпания Jordan Aviation возобновила прямые рейсы из аэропорта Домодедово в столицу Иордании Амман. Самолеты летают раз в неделю – по воскресеньям туда и по субботам обратно, и пока причин для того, чтобы рейсы выполнялись чаще, нет. Как признаются туроператоры, интерес к Иордании, прежде всего из-за конфликта в секторе Газа, сейчас невелик – туристы тревожатся за свою безопасность. К тому же продажи туров в эту страну не ведутся из-за рекомендации МИД РФ – она предписывает россиянам не посещать эту страну. Документ появился осенью прошлого года, когда вспыхнули боевые действия на Ближнем Востоке. Тогда, кроме Иордании, в черный список попали Израиль, Ливан и палестинские территории.

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«Интересная страна, и раньше у нас туда был большой поток. Однако действующее указание МИД означает то, что если, не дай бог, с нашими туристами в Иордании что-то случится, то при расследовании могут сослаться на это указание», – говорит генеральный директор компании «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов.

Мало и самостоятельных туристов. Посещают ближневосточное государство сейчас преимущественно те, кто едет туда к родственникам, – в Иордании есть крупная диаспора выходцев из регионов Северного Кавказа, в частности из Кабардино-Балкарии.

Еще одним ограничителем интереса к стране, как признается Дмитрий Арутюнов, является то, что об Иордании уже начали забывать: «Об открытии прямых рейсов в Амман знают даже не все представители индустрии. Властям Иордании нужно шуметь, давать рекламу о том, что там есть и Петра, и Мертвое море, и пустыня Вади-Рам, и прочие очень интересные места».

Раньше туры в Иорданию продавали и другие туроператоры, в частности Pegas Touristik. Однако вначале турпоток остановила пандемия, а затем свои коррективы внесли и санкции, введенные против России. Многие помнят громкую историю, которая произошла в декабре 2022 года, когда Иордания запретила пролетать через свое воздушное пространство российским самолетам с двойной регистрацией. Тогда проблемы возникли у туристов, которые отдыхали в Египте. Авиакомпания iFly вынуждена была отменить чартеры в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, выполнявшиеся в интересах TEZ TOUR, а Pegas поменял перевозчика на египетском направлении: вместо Nordwind на линии встала турецкая Southwind.