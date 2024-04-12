Pininfarina выпустила Battista Reversario с необычной окраской

<p>Появление <strong>Pininfarina Battista Reversario</strong> в сегменте гиперкаров стало настоящим событием, представив уникальный вариант уже впечатляющего автомобиля, мастерски акцентируя внимание на деталях дизайна с помощью игры цвета. Эта модификация, основанная на <strong>Battista</strong> — первом автономном проекте <strong>Automobili Pininfarina,</strong> выделилась среди пяти эксклюзивных экземпляров <strong>Anniversario,</strong> отвечая на запрос владельца за ещё более персонализированное исполнение, пишет <a href="https://speedme.ru/posts/id-65105-pininfarina-sozdaet-unikalnye-giperkary-bliznetsy" target="_blank" rel="noopener">SPEEDME.RU</a>.</p><p>В <strong>Reversario</strong> инвертированная цветовая схема придает новое звучание дизайну: нижняя часть авто исполнена в ярком белом цвете <strong>Bianco Sestriere,</strong> в то время как верх окрашен в глубокий серый <strong>Grigio Antonelliano</strong>, разделенные акцентами<strong> Iconica Blu</strong>, которые также украшают тормозные суппорты, обеспечивая дополнительный визуальный акцент.</p><p>Интерьер <strong>Reversario</strong> сохранил темные тона <strong>Anniversario,</strong> но дополнен белой стеганой алькантарой на сиденьях <strong>Pilota</strong> с перфорацией <strong>Iconica Blu</strong>, добавляя изысканности. Этот выбор материалов и цвета обеспечивает идеальное сочетание роскоши и сдержанности.</p><p><strong>Automobili Pininfarina </strong>расширяет свои горизонты, применяя опыт, накопленный при создании <strong>Battista,</strong> для разработки новых проектов, включая внедорожник на водородных топливных элементах и седан <strong>PURA Vision,</strong> демонстрируя амбиции компании в области инновационных автомобильных решений. Эти разработки символизируют новую главу в истории автомобилестроения, обещая принести свежие идеи и концепции в автомобильный мир.</p>