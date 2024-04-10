Очередь за французскими шенгенами увеличивается из-за сбоя в визовом центре VFS Global

Туристы, планировавшие получить французский шенген перед летом, находятся в глубоких раздумьях. Вторую неделю подряд они не могут записаться на подачу документов. Виной тому технический сбой VFS Global. Визовые центры продолжают принимать лишь тех людей, кто успел записаться до начала проблем, и выдавать паспорта. Новые слоты не добавляются, так как это попросту невозможно сделать.

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Когда работа начнется в обычном режиме, в визовом центре не могут сказать ни на официальной горячей линии, ни в приватных разговорах со вхожими в те самые ВЦ представителями визовых агентств. «Наши технические специалисты работают», – самый популярный, если не единственный ответ.

Возникает большой вопрос: как визовому центру после возвращения в нормальный режим работы удастся переварить всех желающих получить шенген? На фоне обычного ажиотажа перед летним периодом отпусков, а также общей популярности Франции в последние 2 года в связи с ее лояльностью к россиянам в эпоху всеобщих санкций это выглядит затруднительным. «Надеюсь, когда этот сайт все-таки заработает, то не рухнет вновь от количества запросов», – скрещивают пальцы подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». Записаться на подачу документов и без того было непростым делом. Большая часть заявителей вынуждена была пользоваться услугами платного бота, так как самостоятельно занять слот после его появления в системе было практически нереально. Они разлетались как горячие пирожки. «У особенно упорных по несколько месяцев уходило, чтобы самостоятельно поймать», – уверяют туристы со знанием дела.

Напомним, что в условиях отмены упрощенного режима оформления шенгенских виз на рассмотрение документов стоит закладывать до 45 суток. Альтернативами для поездки в Европу в текущих реалиях туристы могут рассматривать только Италию и Испанию. Однако первая в отличие от французов требует внушительных финансовых гарантий и порой не оформляет документы даже при их предоставлении. Ближайшие свободные слоты в ВЦ этой страны доступны только на май. Испания чаще всего дает разовые визы. Для одного путешествия без претензий на мультишенген туда тоже можно обратиться, свободные места на апрель пока еще есть.

Ранее TourDom.ru писал, что туристам в регионах еще в последние дни зимы советовали начать оформлять шенген на лето