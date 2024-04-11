Turkish Airlines отменила рейсы в Анталью из Тюмени

Авиакомпания Turkish Airlines сняла рейсы из Тюмени в Анталью на летний сезон. Вместо нее на турецкий курорт будут летать самолеты AZUR air. Об этом сообщил один из турагентов.

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Туроператоры подтвердили редакции TourDom.ru эту информацию. Полетная программа из Тюмени в Анталью сокращена в соответствии с текущим спросом, пояснили в одной из туркомпаний.

«Рейсы Turkish Airlines ТК 3979/3978 и ТК 3973/3972 отменены на весь сезон. Туристов пересадили на рейсы AZUR air ZF 3359/3360 и ZF 3161/3162 с увеличением багажа до 20 кг», – сообщил представитель туроператора.

Туры с этим перелетом предлагают своим клиентам «Пегас», Anex, Coral Travel, Sunmar.

В прошлом году дочерняя авиакомпания «Турецких авиалиний» AnadoluJet летала из аэропорта Рощино в Анталью в ежедневном режиме. В предстоящем сезоне российский перевозчик собирается возить туристов с меньшей периодичностью. По данным расписания, в мае запланировано два рейса в неделю, в июне – три. На линию поставят Boeing 767-300. Вылет из Тюмени назначен на 04:05.

Причины замены авиапартнера в туркомпаниях не называют. Редакция направила запрос в авиакомпанию Turkish Airlines.

Отметим, помимо названного перевозчика туристы из Тюмени смогут вылететь в Анталью прямыми рейсами турецкой Corendon Airlines. Турпакеты на базе этого перелета формирует туроператор Fun & Sun.

В летнем сезоне – 2023 прямые рейсы в Бодрум из аэропорта Рощино ставила авиакомпания Utair. В этом году о планах перевозчиков и туроператоров организовать полетную программу на курорты Эгейского побережья Турции пока неизвестно.