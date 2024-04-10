Turkish Airlines будет летать из Москвы в Анталью только на узкофюзеляжных самолетах

«Будет ли Turkish Airlines в этом сезоне ставить на маршрут Москва – Анталья боинги-777-300?» – такой вопрос поступил в редакцию TourDom.ru от подписчика. «Наши клиенты хотят знать, стоит ли ждать этих самолетов или все рейсы уже закреплены и других вариантов не будет», – написал в редакцию TourDom.ru один из турагентов.

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Как сообщили редакции TourDom.ru в туроператорских компаниях, которые формируют туры на основе перелета Turkish Airlines, в этом году авиакомпания не планирует использовать В777 на маршруте Москва – Анталья. «Мы будем летать на узкофюзеляжных самолетах, в том числе с бизнес-классом», – сообщили, в частности, в Coral Travel.

По данным систем бронирования, туроператоры предлагают турпакеты с отправлением из Москвы в Анталью на регулярных рейсах авиакомпании – TK 211/212 и TK 4001/4002, а также на чартерах с кодами TK 3954/3955 и 3964/3965.

Судя по расписанию, в регулярной перевозке авиакомпания собирается задействовать узкофюзеляжные лайнеры, а именно аэробусы-А320. Вылеты запланированы из Внуково. На этих самолетах есть салон бизнес-класса.

Рейсы с кодами TK 39ХХ выполняет дочерняя авиакомпания турецкого флагмана, авиакомпания AnadoluJet, также на узкофюзеляжных самолетах – боингах-737-800, из аэропорта Внуково.

Летом 2023-го на маршрутах Москва – Анталья и Санкт-Петербург – Анталья турецкая авиакомпания использовала боинги-777. Вместе с тем многие рейсы под кодом Turkish Airlines выполняла AnadoluJet на лайнерах В737.

Ранее TourDom.ru писал о различиях в сервисе на рейсах Turkish Airlines и AnadoluJet. В самолетах дочерней авиакомпании спинки кресел не откидываются, пассажирам вместо горячего питания предлагают только легкий перекус – сэндвичи и напитки. Отличаются и нормы провоза багажа. Пассажиры бюджетного перевозчика могут бесплатно взять не более 20 кг, на рейсах флагманской авиакомпании норма – 30 кг. AnadoluJet обычно принадлежат рейсы с кодами TK 39ХХ.