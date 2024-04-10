В Ригу из Минска планируют запустить новый автобусный рейс с мая

Государственное предприятие "Минсктранс" организует новый автобусный рейс по международному маршруту Минск - Рига с 1 мая. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

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Отмечается, что маршрут проляжет через Браслав и Даугавпилс. Автобусы будут отправляться от центрального автовокзала Минска в 10:00 по понедельникам, средам и пятницам, а прибывать в столицу Латвии в 23:30. В обратном направлении из Риги - в 08:30 по вторникам, четвергам и субботам.

В настоящее время Минсктранс осуществляет рейсы из Минска в Ригу, которые следуют через Вильнюс.

В Минсктрансе также предупредили, что в связи с длительным простоем автобусов на погранпунктах автобусы могут прибывать с опозданием в пункт назначения.