Россиянин побывал в Венесуэле и описал ее фразой «миллионы валяются под ногами»

Российский тревел-блогер побывал в Венесуэле и признался, что для него было неожиданностью, что местные жители не обращают внимания на «валяющиеся под ногами» миллионы. Своей историей он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

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Автор публикации удивился, что венесуэльцы даже не понимают, «по каким потенциальным возможностям они топчутся каждый день». Он пояснил, что по всей стране растут огромные манговые деревья, плоды которых постоянно падают на землю и лежат там долгое время, потому что местные жители считают их мусором.

«И не нужно думать, что это несъедобные и кислые дикоросы, как бывает с яблонями, абрикосами или апельсинами. Нет, это вкуснейшие и очень сладкие манго: я лично не побрезговал несколько раз подобрать на обочине, помыть и пробовать», — такими фразами описал свой опыт путешественник, добавив, что этот плод манго был вкуснее, чем те, что продаются в дорогих российских супермаркетах.

Блогер предположил, что венесуэльцы могли бы собирать манго и отправлять его на экспорт в Россию и другие страны, зарабатывая миллионы долларов. Однако его знакомый местный житель, который ведет бизнес с РФ, рассказал, что в Венесуэле деревья манго плодоносят круглый год, поэтому собрать с них сразу все плоды не получится.

«На одной ветке появляется цветок, на соседней уже висят маленькие плоды, а на другой соседней ветке — уже полностью зрелые вперемешку с только начинающими созревать. Поэтому дерево не обобрать все сразу, как у нас яблоки. Нужно каждый раз обрывать созревшие плоды, оставляя зеленые и которые "на подходе". И так по каждому дереву», — пояснил россиянин.

По словам местного бизнесмена, на которые сослался автор, все упирается в трудоемкость сбора фруктов.

«Вот и получается, что теоретически под ногами совсем не богатых венесуэльцев валяются и гниют миллионы долларов», — заключил он.

Ранее этот же тревел-блогер рассказал о завтраках, которые подают в отелях Венесуэлы. По его словам, даже в местных четырех- и пятизвездочных отелях отдыхающие не увидят «никаких тарелок с горами еды».