Авиабилеты из Хабаровска в Китай подешевели почти в два раза

Цены на авиабилеты из Хабаровска в Пекин значительно опустились. Причиной стало увеличение числа рейсов.

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Это произошло после того, как ввели третьи рейсы в Пекин и Харбин. Так, в текущем месяце улететь из Хабаровска в Китай и обратно без багажа обойдется в 25 тысяч рублей.

«Некоторые покупали билеты за 46 тысяч туда и обратно, а потом они стали стоить 26 тысяч. Почему это снижение произошло – мы не знаем, но в любом случае приятно, что цены стали меньше», – рассказала DVHAB член Дальневосточной региональной ассоциации туризма Валентина Асеева.

Напомним, ранее улететь из Хабаровска в Китай можно было только рейсами «Авроры» два раза в неделю. Малое количество полетов и отсутствие конкурентов плохо сказывалось на ценах. Увеличение частоты вылетов до трех раз в неделю по направлениям Хабаровск – Пекин, Хабаровск – Харбин ожидалось в летнем расписании.