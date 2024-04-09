Стало известно, сколько россиян посетили Мальдивы в марте

Россия заняла первое место в рейтинге стран, граждане которых посетили Мальдивы, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент иммиграции республики. Согласно статистическим данным, в марте острова посетили 21,9 тысячи отечественных туристов. Второе место в рейтинге заняла Великобритания, замыкает тройку лидеров Германия. На верхних строчках рейтинга также оказались Китай и Италия.

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Отрыв между Россией и Великобританией по числу туристов, посетивших Мальдивы, оказался незначительным. В департаменте миграции уточнили, что в первый месяц весны острова посетили 21,7 тысячи британцев. Общее число туристов, прибывших на Мальдивы в марте, составило 194 тысячи человек, что на 20 тысяч человек больше, чем в феврале. Отмечается, что власти островной республики настроены оптимистично. Они рассчитывают, что в 2024 году Мальдивы сумеют преодолеть показатель в 2 млн туристов в год. В 2023 году страну посетили 1,8 млн путешественников.

Как сообщалось ранее, правительство Шри-Ланки приняло решение продлить бесплатный визовый режим с Россией. Он будет действовать вплоть до 30 апреля. По словам министра туризма островного государства Харина Фернандо, страна может ввести бесплатный визовый режим на постоянной основе.