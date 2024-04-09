Восемь идей, куда поехать на майские праздники и не разориться

В этом году майские праздники получились довольно разорванными: с 28 апреля по 1 мая отдыхаем, два дня работаем, потом выходные, еще три рабочих дня, а с 9 по 12 мая снова отдых. Представляем несколько направлений для путешествий, которые подойдут даже тем, кто не планирует объединять праздники, взяв между ними отпуск.

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Азербайджан

Удивительная страна, в которой современность переплетается с древностью. Старинный квартал Ичери-шехер в Баку с мощеными улицами, дворец Ширваншахов и Базарная площадь. Вдали виднеются зеркальные «пламенные» башни (небоскребы, напоминающие языки пламени) и культурный центр Гейдара Алиева будто из будущего. Продолжаем поражаться в храме Атешгях: много веков назад здесь поклонялись огню зороастрийцы, но и сегодня на территории горит оранжевое пламя (это природный газ). Еще стоит заглянуть в заповедник Гобустан, чтобы полюбоваться почти марсианскими пейзажами: местность здесь испещрена действующими грязевыми вулканами.

Армения

На Ереван лучше выделить как минимум два дня: взобраться по 675 ступеням Большого Каскада, сфотографироваться с коврами на Вернисаже, попробовать на рынке засахаренные фрукты с орешками. Еще день отвести на похожий на греческий Акрополь языческий храм Гарни, построенный в I веке до н. э., скалы «Симфония камней», напоминающие базальтовый орган, и средневековый монастырский комплекс Гарни. На озере Севан стоит переночевать, посетив монастырь Севанаварк и попробовав кебаб из раковых шеек. А еще не забыть подняться к монастырю Татев по самой длинной канатной дороге в мире «Крылья Татева».

Абхазия

В Гагре — набережная, колоннада, замок принца Ольденбургского и ресторан «Гагрипш». В Новом Афоне — монастырь, пещеры и железнодорожная станция «Псырцха» на берегу водохранилища. В Пицунде — пляжи, сосновые рощи и античный город «Великий Питиунт» (не забудьте сходить на концерт органной музыки в Патриаршем соборе). В Сухуме — ботанический сад, обезьяний питомник и кафе «Брехаловка». А в горах — озеро Рицца, Юпшарский каньон и дача Сталина на Холодной речке. В общем, май — идеальное время для поездки в Абхазию: не жарко и людей немного.

Белоруссия

Замки Франции и Австрии сейчас кажутся малодоступными, но есть альтернатива — замки Белоруссии, которые ничуть не уступают европейским по красоте, истории и, конечно же, наличию привидений. Компактные Гродненский и Мирский похожи на средневековые крепости, а Несвижский и Коссовский все равно что огромные дворцы. За другой архитектурой отправляемся в Минск, где здания напоминают о советском прошлом. А еще можно заехать в Брестскую крепость, национальный парк «Беловежская пуща» и даже на «белорусские Мальдивы» (купаться там не рекомендуется, это затопленный меловой карьер, но картинка, открывающаяся со склонов, поражает).

Кыргызстан

Эту страну не зря называют «маленькой среднеазиатской Швейцарией». Здесь вам и альпийские луга, и заснеженные вершины гор, и озера с чистейшей водой — экотуризм. Озеро Иссык-Куль, например, с его грязевыми и минеральными источниками просто обязательно к посещению. Как и каньон «Сказка», в котором красные образования из глины и песчаника напоминают силуэты животных. А горный массив Сары-Тоо известен радужным окрасом почвы.

Казахстан

Не самое массовое направление, но это пока, ведь туристический потенциал у страны огромный. Как вам возможность очутиться в Гран-Каньоне, не выезжая в США? Казахстанский Чарынский каньон часто сравнивают с американским «собратом» за нереальные пейзажи. А может быть отправиться к затонувшему лесу? Только представьте: озеро ярко-бирюзового оттенка, а над водной гладью торчат стволы деревьев, словно мачты кораблей. Побродить по пустыне и послушать, как она «поет», тоже неплохая идея: песок из-за трения частиц издает звуки, складывающиеся в мелодию.

Турция

Пора уже свыкнуться с мыслью, что Турция — это не только Анталия и система «все включено». В Стамбуле, например, ждут Голубая мечеть и Айя София, дворцы Топкапы и Долмабахче, неспешные завтраки на крышах и прогулки по Босфору. В Каппадокии — полеты на воздушном шаре, пещеры и подземный город. В Каше (нет, кашу не едим) можно отдохнуть на пляже или побродить по деревенским улочкам, а в процессе познакомиться с каждым встречным котом. В Караденизе загляните на чайные плантации и фьорды (да, они есть не только в Норвегии). Если этого недостаточно, то вот еще один вариант: прогулка по Ликийской тропе — многодневному пешеходному маршруту.

ОАЭ

Дубай давно стал родным для россиян, однако в других эмиратах отдых может оказаться бюджетнее из-за меньшей популярности. Если хочется «потюленить» на пляже, едем в Рас-Аль-Хайму (там теплее), Шарджу (там дешевле) или Фуджейру (там спокойнее). В Абу-Даби не соскучишься: восторгаемся белоснежной мечетью Шейха Зайда, погружаемся в искусство в филиале Лувра и развлекаемся в тематических парках Ferrari World и Warner Bros. World. И помните, если душа все же просится в Дубайск, из соседних эмиратов всегда можно туда доехать быстро и легко!