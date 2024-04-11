Египетская авиакомпания на 20 часов задерживает рейс в Шарм-эль-Шейх

Почти на сутки откладывается рейс из Перми в Шарм-эль-Шейх авиакомпании AlMasria Universal Airlines. Как пояснили в пресс-службе аэропорта, задержка связана с поздним вылетом аэробуса из Египта.

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По расписанию рейс UJ 652 должен был повезти пассажиров на египетский курорт сегодня в 6:45 по местному времени (в 4:45 по Москве). Однако по данным онлайн табло аэропорта Большое Савино, вылет из Перми ожидается на 20 часов позже графика - 12 апреля в 2:30.

Отклонение от расписания возникло из-за позднего отправления воздушного судна из Шарм-эль-Шейха.

По информации flightradar24, самолет AlMasria покинул египетский аэропорт лишь сегодня в 02:02 по местному времени (в 03:02 по московскому) и сейчас летит в Пермь. По состоянию на 9:40 аэробус А321 пролетал над западной частью Казахстана.

Как пояснил представитель аэропорта Большое Савино, по графику у этого рейса запланирована дополнительная посадка - в Уфе. В Перми лайнер должен был приземлиться в 5:20, но теперь это время перенесли на 13:30. Когда борт прибудет в пункт назначения, у экипажа уже настанет время отдыха. Поэтому задержка обратного вылета в Шарм-эль-Шейх и оказалась столь серьезной.

Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» сообщают, что расписание египетской авиакомпании корректируется в Перми не так уж редко. «У нас перенесли рейс в Шарм-эль-Шейх с 19 ч 17 апреля на следующий день в 6:45. А ведь некоторые туристы должны сразу по прилету ехать на работу».