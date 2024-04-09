Туристы чаще бронируют туры в Турцию и Египет на майские праздники

В турагентствах наблюдают значительный рост спроса на туры в период майских праздников. В топе продаж : Турция, Египет, Таиланд, Россия Абхазия. А вот популярность ОАЭ остается на прежнем уровне. Причина – высокая стоимость туров. Об этом редакции TourDom.ru сообщили в агентских сетях.

На первом месте Турция: в «Слетать.ру» на ее долю приходится 40% от всех бронирований. По сравнению с 2023-м число заявок на майские удвоилось.

Причина очевидна: в этом году отельеры сделали выводы из опыта прошлого сезона, и не стали существенно повышать цены. Средний чек, по данным Level.travel, увеличился за год на 15%, до 185 тыс. руб. за тур на 9 ночей.

«Кроме того, такого соотношения цена-качество все равно не будет ни на одном другом направлении с all inclusive», - отмечает руководитель международных проектов “Слетать.ру” Любовь Воронина.

Высокий прирост по продажам демонстрирует и Египет. Главная причина популярности направления – привлекательные цены.

«Отели дают хорошие тарифы. Кроме того, в марте возникали сложности с перелетами Air Cairo и Southwind, - говорит директор по маркетингу Level.travel Евгений Гинзбург. - Из-за проблем с перевозкой туроператоры также вынуждены сдерживать прайсы».

В итоге средний чек по Египту совсем не вырос, если сравнивать продажи на майские 1 квартала 2024 по сравнению в тем же периодом прошлого года. По данным Level.travel он составил 210 тыс. руб. за тур на 9 ночей.

Чаще бронируют на майские праздники и туры по России. Средний чек при этом вырос на 20%, до 86 тыс. руб. за тур на 6 ночей. Учитывая, что отдых в России туристы заказывают обычно ближе к выезду, всплеск продаж в агентствах ждут за неделю-две до майских праздников.

ОАЭ находится у сетей на 4-5 месте по объему бронирований, но при этом роста продаж агенты практически не видят. «Причина - высокий средний чек», - уверена Любовь Воронина. По данным Level.travel, он вырос за год на 35% и составил 300 тыс. руб. за тур на 8 ночей.

Есть и другие причины. ОАЭ не растет как направление для отдыха на майские, из-за того что цены на туры в Турцию уже не выглядят такими перегретыми, как в 2023-м.