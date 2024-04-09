Куба готова принять 200 тысяч российских туристов в 2024 году

Куба готова принять в этом году не менее 200 тысяч российских туристов. С 1 января по 31 марта 2024 года турпоток россиян на Кубу составил 66 887 человек, что стало рекордным показателем, поскольку год назад за тот же период на остров приехали 32 224 российских туриста. Об этом сообщает Prensa Latina, партнер сети TV BRICS.

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Кубинские власти ведут переговоры об увеличении количества рейсов из России, а также о привлечении инвесторов и гостиничных компаний из этой страны. В настоящее время выполняются прямые рейсы в Гавану, Варадеро и Кайо-Коко с почти максимальным коэффициентом загрузки в 94 процента.

«В 2019 году, до пандемии, из России на Кубу выполнялось 18 еженедельных рейсов. А теперь власти хотят расширить географию вылетов, повысив цифру до 20 рейсов в неделю», – заключила советник по туризму посольства островного государства в России Кристина Леон.

Издание уточняет, что в 2023 году Куба приняла 185 000 российских туристов.