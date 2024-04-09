«Уральские авиалинии» начнут выполнять рейсы из Домодедово в Даламан с 27 апреля

Авиакомпания «Уральские авиалинии» приступит к выполнению чартерных рейсов из аэропорта Домодедово в Даламан (Турция) с 27 апреля 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

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«Партнер московского аэропорта Домодедово – авиакомпания «Уральские авиалинии» c 27 апреля приступает к выполнению рейсов в Даламан – курорт на берегу Средиземного моря в Турции. Полеты в Даламан запланированы три раза в неделю по понедельникам, средам и субботам. Перевозки будут осуществляться в рамках чартерной программы совместно с туроператорами», – говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что из аэропорта Домодедово «Уральские авиалинии» также с 31 марта ежедневно летают в Стамбул, эти рейсы – регулярные. При этом всего в весенне-летнем расписании перевозчика – восемь международных направлений из Домодедово: Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Армения, Азербайджан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан.