Экономист: отели Турции должны повысить цены на 20%

Турецких отельеров призвали рассмотреть возможность повышения цен на размещение. Аргументы экономиста и консультанта по вопросам управления Фети Куюджу приводит издание tirizmguncel.com.

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Он отмечает, что Турция вошла в 2024 год с высокими показателями инфляции. За первые 3 месяца она составила 15,6%. При этом наибольший рост цен наблюдается на продукты питания и услуги, т. е. на ключевые затраты гостиничного бизнеса. Вместе с тем курс турецкой валюты за указанный период снизился, но его падение отстает от динамики инфляции. Лира подешевела к доллару на 8,3%, к евро – на 6,19%. А значит, при конвертации выручки в турецкие лиры отельеры теряют в доходе с учетом стремительно растущих цен. «Туристический сектор не может продолжать испытывать такое давление на обменный курс. Они должны повысить тарифы как минимум на 20% в пересчете на чистую иностранную валюту, чтобы достичь баланса», – приходит к выводу специалист.

Осуществима ли рекомендация на практике – вопрос. Ведь устанавливая цены, отельеры ориентируются не только на уровень своих затрат, а и на платежеспособный спрос. Например, в ходе прошлого летнего сезона турецкие гостиницы были вынуждены снижать расценки для российского рынка, так как бронирования не оправдывали их ожиданий. На лето-2024 большинство отельеров, учитывая прошлогодний опыт, изначально предложили российским туроператорам контрактные цены в евро ниже, чем годом ранее. Однако с учетом падения рубля туры все равно обходятся нашим туристам дороже.

Ранее мы писали о том, что стоимость отдыха в Турции на летние даты пошла вверх после завершения гостиницами акций раннего бронирования.