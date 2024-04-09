В Финляндии за год иностранные туристы потратили €3,8 млрд

Иностранные туристы с марта 2023 по февраль 2024 года совершили в общей сложности 4,7 млн поездок в Финляндию, потратив в среднем €807 за визит, или в общей сложности около €3,8 млрд. Об этом сообщается в совместном пресс-релизе ассоциации Visit Finland и статистического управления Финляндии.

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По их данным, 73% поездок были туристическими, 27% - деловыми. В среднем путешественники оставались в стране на четыре дня.

Учитываемые расходы иностранных туристов в Финляндии включают проживание, посещение ресторанов и кафе, оплату топлива и трансфера внутри страны, траты на культурное времяпрепровождение, спорт, а также шопинг.

В пик зимнего сезона с декабря по февраль, когда было совершено 1,2 млн поездок, гости оставили €1,1 млрд, в среднем €916 за поездку. В пик летнего сезона с июня по август, когда было совершено 1,6 млн поездок, иностранные туристы потратили €1,3 млрд, в среднем €801 за поездку. Летом иностранцы отдыхают в Финляндии в среднем пять дней, а зимой - четыре дня, следует из статистики.