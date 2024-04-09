В аэропорту Пхукета решили отремонтировать кондиционеры в разгар жаркого сезона

Жаркий сезон – лучшее время для ремонта кондиционеров. Примерно так решили в аэропорту Пхукета, приступив к обслуживанию систем, охлаждающих воздух в воздушной гавани. Работы проводятся прямо сейчас. Тем временем столбики термометра на улице стабильно поднимаются выше 35 °C.

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Совсем на произвол судьбы туристов не бросают, но одномоментно в здании работают только две установки из четырех. Администрация обещает, что серьезного дискомфорта туристы не почувствуют. Температура в терминалах не должна подняться выше 25–26 °C.

Остается надеяться, что ремонт действительно плановый и, начиная его, руководство закладывало тот факт, что в ближайшие дни пассажиропоток в аэропорту заметно увеличится в связи с Сонгкраном – традиционным тайским Новым годом, который празднуется с древних времен. В течение недели с 11 по 17 апреля аэропорт Пхукета будет обслуживать по 47 тыс. человек в сутки.

Чтобы обслужить всех туристов, руководство на эти дни задействует максимально возможное количество сотрудников и откроет все стойки на паспортном контроле, чтобы ускорить время прохождения официальных процедур.

Ранее TourDom.ru писал, что во время драки водители, обслуживающие туристов в аэропорту Пхукета, продемонстрировали приемы бокса и муай-тай.