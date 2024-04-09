Utair начнет выполнять рейсы из Сургута в Фергану

Авиакомпания Utair с 6 июня начнет выполнять рейсы из Сургута Ханты-Мансийского автономного округа в Фергану в Узбекистане. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

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По данным сайта аэропорта Сургут, Utair - единственная авиакомпания, которая будет осуществлять рейсы по этому маршруту.

Рейсы будут выполняться по четвергам. Вылет из Сургута - в 22:10, из Ферганы - в 03:20. Время в пути - 3 часа 40 минут.