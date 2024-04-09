Utair начнет выполнять рейсы из Сургута в Фергану
Авиакомпания Utair с 6 июня начнет выполнять рейсы из Сургута Ханты-Мансийского автономного округа в Фергану в Узбекистане. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
По данным сайта аэропорта Сургут, Utair - единственная авиакомпания, которая будет осуществлять рейсы по этому маршруту.
Рейсы будут выполняться по четвергам. Вылет из Сургута - в 22:10, из Ферганы - в 03:20. Время в пути - 3 часа 40 минут.
"Фергана - одно из ключевых туристический направлений Средней Азии. Поэтому мы приняли решение с лета начать туда прямые перелеты из Сургута - базового аэропорта Utair. Также Авиакомпания выполняет полеты в Фергану из Москвы", - приводятся в сообщении слова президента "Utair - пассажирские авиалинии" Олега Семенова.