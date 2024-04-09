Россиянка побывала в Узбекистане и раскрыла отношение местных к туристам

Российская путешественница побывала в Узбекистане и раскрыла отношение местных жителей к туристам. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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По словам автора, отношение узбекистанцев к иностранцам — это причина, по которой ей хочется снова и снова возвращаться в эту страну.

«По улицам городов просто невозможно спокойно ходить, — написала россиянка. — К тебе будут подходить, знакомиться, узнавать, откуда ты, предлагать помощь, когда она нужна и не нужна, звать в гости, пытаться угостить и накормить».

Она добавила, что общительные и смелые путешественники могут даже остановиться у местных жителей на ночлег и побывать на семейных праздниках. Блогерша также отметила, что чувствовала себя в абсолютной безопасности, гуляя по улицам поздно ночью.

Эта же россиянка ранее рассказала о странных привычках жителей Узбекистана. Например, ее удивило, что люди в этой стране едят прямо на полу.