В 20 провинциях Ирана проведут семинары для работников индустрии гостеприимства

Министерство туризма Ирана намерено в ближайшее время организовать серию обучающих семинаров для работников индустрии гостеприимства. Представитель ведомства Абуталеб Касеми пояснил, что их планируется провести в 20 провинциях страны в середине апреля.

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Чиновник отметил, что в этой сфере нужен междисциплинарный подход. Он указал на важность наличия особых навыков у лиц, работающих в государственном секторе и на туристических объектах.

«Учитывая необходимость обучения работников, организация учебных курсов по расширению их возможностей является ключевым проектом ведомства», – рассказал Касеми.

Чиновник добавил, что курсы будут организованы в соответствии с приоритетами и потребностями туристического сообщества, с конкретными направлениями, актуальными для каждой провинции. Предпочтение также будет отдано учебным занятиям по страхованию и налоговому регулированию для менеджеров туристических учреждений, ресторанов и объектов размещения, а также семинарам по энергоэффективности для объектов размещения. Кроме того, Касеми особо выделил восьмичасовой курс повышения квалификации для гидов, направленный на ознакомление их с определенными темами.

Он отметил, что семинары будут проводиться в лицензированных учебных заведениях в сотрудничестве с властями каждой провинции.