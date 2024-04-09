Непопулярные среди туристов красивые места Грузии

В Грузии очень много необычных и красивых мест, которые не всегда хорошо изучены туристами, например, церковь Святой Троицы в Гергети, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталья Ансталь. По ее словам, небольшой мужской монастырь находится на высоте 2200 метров и выделяется очень красивой природой у подножья горы. Также россиянам посоветовали посетить крепость Рабат, каньон Мартвили, пещеру Прометей и церковь Столп Кацхи.

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Еще одно место — СНО. Здесь редко появляются туристы, этим оно и привлекает. Небольшое поселение с красивой природой. Церковь Столп Кацхи, которая находится на скале высотой 40 метров, крепость Рабат, каньон Мартвили, водопад Кинчха, там тоже очень красивая природа. Пещера Прометей — потрясающе красивое место. Если хочется не туристического столпотворения, а спокойного отдыха, эти места идеально подойдут, — сказала она.

Ранее Ансталь заявила, что гора Тяньмэнь в Китае и Мальдивы — одни из тех мест, которые стоит увидеть каждому своими глазами хотя бы раз в жизни. Турэксперт также посоветовала посетить самый высокий водопад в мире под названием Анхель. Он находится на реке Кереп в венесуэльском штате Боливар. По ее словам, наша планета богата уникальными творениями природы и удивительными местами, которые ежегодно привлекают миллионы туристов.