Названы страны, интерес к которым многократно вырос у российских путешественников

Зарубежные направления для длинных майских выходных становятся все более популярными среди российских туристов. Специалисты сервиса OneTwoTrip назвали страны, интерес к которым вырос многократно.

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Анализ данных авиабронирований показал, что Шанхай возглавил список наиболее востребованных направлений с ростом популярности в 22 раза. Минимальная стоимость проживания в трехзвездочном отеле составляет три тысячи рублей в сутки.

На втором месте оказался Денпасар на Бали, куда отправится в 12 раз больше туристов по сравнению с прошлым годом. Пекин занял третью строчку списка с увеличением интереса к городу в девять раз.

Путешественники также активно выбирают Ханой, Джакарту, Доху, Токио, Гуанчжоу, Куала-Лумпур и Тбилиси. Все больше россиян готовы отправиться в эти места для отдыха и путешествий, передает РИА «Новости».

Ранее туроператор сообщил о резком снижении стоимости путевок в Турцию. Эксперт считает, что это связано с изменениями в ценовой политике и маркетинге отельеров.