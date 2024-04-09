Как проходит Рамадан в Дубае и как он сказывается на туристах

Во вторник, 9 апреля, заканчивается священный для мусульман месяц Рамадан. С 11 марта с рассвета и до заката они не могли ни есть, ни пить — исламский пост строг. В России люди, к исламу непричастные, изменений в дни Рамадана не замечают. Но если кто-то из нас окажется в одной из исламских стран, все будет иначе.

© Мослента

Как меняется жизнь россиян в Дубае во время поста, можно ли в это время сходить в ночной клуб, как относятся к Рамадану арабы и можно ли получить штраф за попытку пожевать жвачку — об этом и многом другом «Мосленте» рассказали наши соотечественники, переехавшие в ОАЭ.

Об отказе от уколов и запрете на жвачки

Даниил, 25 лет

Для туристов жизнь в Дубае в период Рамадана особо не меняется. Мой внешний вид, поведение, распорядок дня и то, что я делаю, — все остается прежним. А вот для мусульман из-за поста день превращается в ночь, а ночь — в день.

Единственное, что может серьезно измениться для эмигрантов в это время, — график работы. Также сдвигается время закрытия и открытия ресторанов, клубов, торговых центров и других общественных мест.

Раньше ограничений было гораздо больше. Еще три года назад в Дубае в Рамадан было запрещено пить и есть на улице, пока не придет время ифтара (вечерний прием пищи у мусульман — прим. «Мосленты»), даже жевать жвачку в метро не разрешалось. Но сейчас все ограничения смягчили. На иностранца в бутылкой воды никто уже не обратит внимания.

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Расскажу историю, которая хорошо иллюстрирует отношение мусульман в Дубае к Рамадану. Я работаю массажистом при футбольной команде. Однажды во время игры один футболист получил серьезную травму. Доктор назначил ему курс уколов, чтобы восстановление прошло быстрее. Этот парень наотрез отказался делать укол во время, когда им нельзя есть и пить, потому что считает: любое попадание жидкости в организм — это нарушение поста и неуважение к религии (при этом на людей во время болезни или восстановления после травм, по утверждению мусульманских ученых, ограничения не распространяются — прим. «Мосленты»).

Так как я работаю с большим количеством мусульман, замечаю изменение их поведения в Рамадан. Они уделяют больше времени молитвам, очень серьезно относятся к посту, который они держат весь месяц с рассвета и до заката. Меня восхищает их сила воли.

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Но туристам действительно переживать незачем. Если окажетесь тут в Рамадан, не только поесть и попить в любое время, а еще и на ночную вечеринку попасть сможете или купить чего-нибудь горячительного.

О строгом дресс-коде и штрафах

Ирина, 34 года

В 2024 году Рамадан в Дубае никак не сказывается на туристах. Если вы хотите хорошо провести здесь время, ничто не помешает.

Я живу в Эмиратах уже шесть лет и вижу, что за это время ограничения сильно ослабли. Разница с тем, что было, колоссальная. Раньше строго запрещалось есть, пить и курить на улице во время Рамадана. Даже если вы жили в комнате с соседом, который держит пост, в его присутствии есть и пить также запрещалось. Этот человек мог спокойно на вас пожаловаться, и у вас были бы проблемы. Сейчас с этим гораздо проще.

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Еще пару лет назад во время Рамадана прекращали работу все ночные клубы. В дневное время все кафе и рестораны были закрыты. Даже в торговом центре вы не могли бы поесть. Можно сказать, что приходилось поститься всем. Если ты покупал воду в магазине, ты не мог просто открыть и выпить ее в общественном месте. За это выписывались большие денежные штрафы — около 200 долларов. Могли даже забрать в полицейский участок и «закрыть» на несколько дней.

Дресс-код тоже был довольно жесткий. Раньше требовали закрывать плечи и надевать юбки ниже колена. Сейчас таких ограничений нет.

На сегодняшний день туристы, отдыхающие в Эмиратах в период Рамадана, могут спокойно ходить в рестораны в дневное время, посещать ночные клубы. В туристических районах Дубая нет запрета на распитие воды и курение.

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Я как резидент ОАЭ и человек, который уважает традиции этой страны, стараюсь в дни поста придерживаться более строгого дресс-кода. Я не пью, не ем и не курю в общественных местах. У меня много друзей, которые держат пост, и в их присутствии я стараюсь вести себя очень сдержанно.

О постояльцах отелей и музыке

Лидия, 23 года

Я работаю диджеем в отеле. На протяжение всего последнего месяца никаких изменений не заметила. Нам никто не ставил никаких ограничений, а люди, которые живут в нашем отеле или просто приходят сюда отдохнуть, так же, как раньше, веселятся, едят и пьют.

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Но когда я выхожу на пределы гостиничной территории и иду куда-то по городу, одеваюсь поскромнее. Но дело не в Рамадане. Это вообще норма жизни в мусульманской стране в любое время года.

Но я заметила, что во многих ночных заведениях города изменилась музыка. Вместо зажигательного афро стали включать более спокойный хаус. И время работы некоторых клубов изменилось: раньше они закрывались в три часа ночи, теперь — в час. В остальном все осталось как прежде.

О скидках и вульгарной одежде

Олег, 32 года

Приезжих Рамадан никак не касается. Нужно просто помнить об основных правилах: не одеваться слишком вульгарно, не жевать жвачку в общественных местах, не пить воду на людях.

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Единственный момент, который может не понравиться туристам, — ограничения по ночным мероприятиям. Масштабных вечеринок во время Рамадана не проводится, в основном идут только закрытые ивенты. Но кто ищет, тот всегда найдет.

© Фото: Andrea DiCenzo / Getty Images

Кстати, есть и плюсы во всей этой истории. В период Рамадана в Дубае начинается сезон больших скидок. Так что, если вы планировали прилететь в ОАЭ на шопинг, сейчас самое время.