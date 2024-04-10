Какой романтической тайной окутан замок Эребру

Эребру, занимающий седьмое место по величине среди городов современной Швеции, когда-то играл ключевую роль в экономике страны, обеспечивая контроль над несколькими крупными торговыми маршрутами. Неудивительно, что именно тут возвышается величественный замок, получивший название в честь города. "Рамблер" расскажет об истории крепости.

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Все началось в начале XIV века в северо-западной части острова, расположенного в центре города Эребру и омывающегося рекой Свартон. Тогда там возвели каменный дом, который и заложил фундамент для будущего замка. Дата постройки этого сооружения точно неизвестна, но, вероятно, оно было завершено к 1364 году, когда Альбрект фон Мекленбург стал королем Швеции.

Позже крепость была расширена до 30-метровой оборонительной башни из гранита и кольцевой стены протяженностью около 10 метров. Несмотря на свою простоту, замок служил отличным оборонительным сооружением: здесь были установлены машины для обливания врагов кипятком или горящей смолой, а доступ в саму башню был возможен только через внутренний двор по лестнице, которая, предположительно, могла быть поднята в случае взлома ворот. Стены окружал частокол из деревянных колышков. Это средневековое сооружение продолжает стоять и поныне; выявить самую древнюю его часть можно по толщине стен.

В начале XV века замок был снова усилен — к башне с юга, запада и севера были пристроены три крыла, каждое из которых состояло из трех этажей. В одном из крыльев размещался зал с огромными стрельчатыми арочными окнами. Дальнейшие расширения и строительство придавали крепости все более готический облик.

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Как и большинство других замков, история Эребру обросла легендами. Одна из них связана с Энгельбректом Энгельбректсоном, вождя восстания Энгельбректов в 1434 году против Кальмарской унии, проживавшего и правившего крепостью. В 1436 году его убили на пути в Стокгольм, а после похоронили в церкви Святого Николая в Эребру, и местные жители считали его святым защитником. Когда Карл IX захватил замок, он почувствовал зависть к усопшему и раскопал могилу Энгельбректа, чтобы перезахоронить его в стенах замка. С тех пор люди начали видеть тень маленького, крепкого человека, бродящего по замку Эребру.

Еще одной темной стороной замка Эребру являются его подземелья. С самого начала истории он использовался как тюрьма. При каждом расширении добавлялись новые подземелья, и сам Карл IX оборудовал две пыточные камеры. Эти темницы были совершенно лишены окон; заключенные содержались в полной темноте. Они были закованы в цепи и выставлены к позорному столбу, их кормили грязной водой, капающей со стен, и остатками еды со столов замка. Никто кроме одного человека не видел света за всю историю замка: Лассе-Маха, или Ларса Ларссона Молина, вора-трансвестита первой половины XIX века. Никто не знает, как ему удалось сбежать из Эребру. Как самому известному трансвеститу в истории Швеции, Лассе-Махе приписывается вдохновение множества литературных произведений и фильмов, его жизнь стала настоящим романом.

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