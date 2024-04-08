Эксперт объяснил, почему россиянина с кораллами из Таиланда задержали на таможне

Эксперт Общественной палаты РФ по туризму Роман Бобылев рассказал, почему жителя Новосибирска задержали на таможне в России с 19 кораллами из Таиланда. Морское природное образование — коралл — вывозить и ввозить нельзя, рассказал он в ходе беседы с Pravda.Ru.

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Такие действия запрещены международным правительственным соглашением. Коралл — исчезающий вид дикой фауны. Бобылев добавил, что государства, принимающие большое количество туристов, борются с теми, кто пытается вывезти биоресурсы или экзотических животных, так как их действия могут причинить непоправимый ущерб флоре и фауне.

По этой причине путешественникам нельзя вывозить те же коралловые рифы. «Если все их будут вывозить, отбивать [от них куски], отколачивать, то их просто не останется в живой природе», — заключил Роман Бобылев.