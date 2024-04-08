Турецкие отели и туроператоры испытывают трудности с переводами в Россию и из нее

Турецкие отели не могут получить плату за проживание гостей из России, а туристические компании не могут отправить взносы за участие в Московской международной отраслевой выставке из-за платежных проблем, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкую Aydinlik.

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Ранее Aydinlik уже сообщала, что местные туркомпании не могут принять участие в международной выставке туризма в Москве. Взносы за участие не проходят. А валюта, которую отправляют из России, либо идет с большим опозданием, либо просто возвращается обратно.

Анкара надеется, что проблемы будут решены, сектор находится в контакте с банками. В целом в такой ситуации рынок находится давно, и турецкие отельеры понимают, что платежей придется ждать. Иногда ждать долго, подчеркивает генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян:

«Сложности как со стороны турецких банков, так и из России все меньше банков готовы отправлять деньги в принципе за границу, в том числе и в дружественные страны. Если все-таки говорить о туризме, то, конечно, проблема существует, но, на наш взгляд, она не носит на текущий момент критического характера или как-нибудь сильно пока влияющего на туристов. Здесь надо сказать, что очень сильно выросли издержки, удлинились каналы платежей за счет использования третьих стран для того, чтобы избежать санкционного давления на банки, которые боятся принимать напрямую платежи из России. И вот здесь сейчас ряд банков России отправляют платежи в Турцию, грубо говоря, в свои же аффилированные банки, их используют туркомпании либо используются третьи страны. При всем при этом платежи действительно не ходят в обе стороны, мы в принципе такую картину сейчас в Эмиратах также наблюдаем, тоже напрямую практически невозможно оплатить, используются третьи страны. Все это приводит к одному — не к проблеме оплат, а к удорожанию стоимости платежа. И сейчас для туротрасли уже цифра приближается к 5% от суммы, что в конечном итоге будет приводить к тому, что эта часть так или иначе будет косвенно перекладываться на туристов, поскольку издержки по платежам переходят границы, и уже в десятках и сотнях миллионов рублей исчисляется рост стоимости транзакций, если говорить про крупные туристические компании».

По словам представителя АТОР, платежи в Турцию занимают десять дней и больше. Иногда их отменяют, и приходится проводить платеж заново.

Некоторые банки отказываются проводить транзакции из России. Сейчас проблемы особенно обострились, говорит частный гид в Стамбуле Олег Кучеров:

«Банки-корреспонденты, такие как Citibank или JPMorgan, очень долго могут устраивать различные проверки, которых раньше не было, давать специальные необходимые документы на заполнение анкет, где проверяют все подробно, то, чего до этого не было. В течение одной недели перевод, если одобрен, сразу же поступает на счет турецкой компании. Если же имеются какие-то проблемы, они о них сообщают, и платежку могут отменить. Сейчас усилились и участились такие случаи, когда средства не доходят либо, если и доходят, то занимает это очень длительный промежуток времени, где автоматически банк, который принимает платеж, может этот платеж отменить, так как прошло большое количество времени. Размеры перевода особо никак не влияют, тут в зависимости от того, в каком порядке и насколько быстро ваш платеж обработают. Сейчас есть ограничения в России по средствам, которые вы можете оплатить: во многих банках, которые перевод этот еще имеют, ограничения составляют 20-30 тысяч долларов и выше, может быть, сейчас даже гораздо больше».

В то же время туристические партнеры российских компаний выполняют все обязательства по услугам и размещению гостей, подчеркивают представители туристического рынка.