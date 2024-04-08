Туроператор отменил туры в Грецию с перелетом через Анталью

Турагенты получили от туроператора Pegas сообщения об отмене полетных программ из Антальи (Турция) на греческий остров Крит.

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Рейсы в Ираклион должны были выполняться с 27 мая по 3 октября из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Омска, Самары, Санкт-Петербурга, Челябинска, Новосибирска со стыковкой в Анталье. На маршрутах планировалось задействовать авиакомпанию Southwind.

В качестве альтернативы предлагается отдых в Турции. В этом случае турагенты должны внести изменения в ранее оформленные заявки, цену скорректируют, а также вычтут из нее стоимость оформления греческой визы. Другой вариант – полный возврат денег без вычета фактически понесенных расходов туроператора (ФПР).

Все другие анонсированные туроператором полетные программы выполняются.

История с ограничением полетов Southwind в Европу началась в конце марта, когда свое воздушное пространство для турецкого авиаперевозчика закрыла Финляндия – под тем предлогом, что он якобы связан с Россией. Ее примеру последовали Польша и Германия. 28 марта турецкие СМИ сообщили, что Евросоюз запретил авиакомпании «взлетать, летать и приземляться на территории ЕС». Однако, по данным РБК, Евросоюз пока не вводил санкций в отношении перевозчика – издание ссылается на официальный ответ, полученный в пресс-службе Еврокомиссии. Southwind намерена отстаивать в суде свое право летать в европейские страны.