Турция начала готовиться к туристическому сезону

Тем не менее турецкие отели столкнулись с трудностями получения оплаты за проживание российских гостей, а российские туристические компании испытывают затруднения с платежами за участие в международной выставке. Эти сложности связаны с финансовыми ограничениями, вызванными санкциями в отношении России.

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Но в секторе туризма Турции надеются на то, что у российских туристов не будет проблем с оплатой услуг на курортах. В настоящее время представители туристической индустрии совместно с банками ищут возможные решения для исправления этой ситуации.

Хотя и возникают трудности с финансовыми транзакциями, турецкие курорты остаются привлекательными для российских туристов, но их стоимость может немного вырасти. Тем не менее власти Турции и сектор туризма делают все возможное, чтобы обеспечить плавное проведение туристического сезона для россиян.