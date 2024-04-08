Россиянка преодолела Сахару на поезде

Однако существует альтернатива – мавританский Train du Desert, или «Поезд пустыни», который с 1963 года перевозит грузы и пассажиров через эти невообразимые просторы. Для многих жителей Мавритании это единственный способ передвижения. Пассажиры могут приобрести место в пассажирских вагонах, но многие предпочитают путешествовать в открытых грузовых вагонах, чтобы насладиться видами и ощутить атмосферу пустыни ближе.

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Маршрут поезда простирается на 704 километра и занимает около 14 часов в одну сторону. Поезд имеет внушительную длину в 2,5 километра, что делает его одним из самых длинных и тяжеловесных в мире. Ежедневно несколько составов отправляются из порта Нуадибу в Зуэрат через Сахару.

Путешественница Катя Снэп, описывая свой опыт путешествия на этом поезде, подчеркивает, что подобные приключения всегда изменяют ваше восприятие мира. Находясь посреди пустыни, минуя дюны и безмолвные просторы, вы можете ощутить непередаваемое волнение и вдохновение. Однако следует быть готовым к пыли, которая может создавать неудобства, но справиться с ней можно, имея под рукой платок для лица и, желательно, респиратор. Также необходимо учитывать значительные перепады температур между днем и ночью и попытаться организовать уютное место для отдыха.

Вся поездка по Сахаре оставляет незабываемые впечатления и открывает новые горизонты путешественникам. Африка – это уникальное место, которое стоит изучать и погружаться в его культуру и образ жизни. И, что не менее важно, путешествия по таким странам могут быть очень экономными, за исключением расходов на авиабилеты.