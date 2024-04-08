«Превзошла все ожидания»: чем Румыния привлекает туристов

Загадочные легенды Трансильвании, средневековые замки, песчаные пляжи и чистое море, соляные пещеры, головокружительные горные пейзажи, сытная кухня и демократичные по сравнению с остальной Европой цены — за всем этим туристы едут в одну из самых атмосферных стран на севере Балканского полуострова — Румынию. Как туда добраться, что обязательно стоит посетить и попробовать — в гайде «Ленты.ру».

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Как теперь получить визу в Румынию

С 31 марта 2024 года для поездок в Румынию путешественникам из России нужны шенгенские визы, при получении которых придется сдавать биометрию.

Анкета заполняется на официальном Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Единая виза позволяет въезжать в Шенгенскую зону на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Однако в генконсульстве республики в Санкт-Петербурге предупредили, что получить румынский шенген для транзита не получится.

«Если вам хочется поехать во Францию, и вы собираетесь подавать документы на получение шенгенской визы у нас, то лучше этого не делать. Получите отказ», — сообщили в консульстве

В дипведомстве также добавили, что россияне, у которых раньше уже были шенгены, смогут получить в том числе многоразовые визы.

Туристы, которые оформили визу в Румынию до 31 марта 2024 года, смогут ею воспользоваться в течение всего срока действия, но только для въезда в эту страну.

Чем Румыния привлекает туристов

Румынию нельзя назвать самым популярным у россиян направлением для путешествий в Европе, и совершенно напрасно. Она многое может предложить гостям. И, что важно, по более низким ценам.

Большинство туристов едут полюбоваться средневековыми замками, каждый из которых хранит свои легенды: Пелеш, Пелишор, Поенари, Корвинов и наиболее известный — Бран, в котором ночевал кровожадный господарь Валахии Влад Цепеш Дракула во время походов и охоты.

Любители активного отдыха отправляются в походы по Южным Карпатам, поднимаются на самую высокую гору Румынии — Молдовяну, ночуют в палатках у берегов горных озер и рек, дышат кристально чистым воздухом и наслаждаются живописными видами. Разумеется, Карпаты привлекают лыжников и сноубордистов со всего мира.

Поклонники спокойного пляжного отдыха едут на Черноморское побережье. Популярные курорты — Мамая, Нептун, Юпитер, Эфорие-Сюд, Эфорие-Норд и другие. Пляжи там широкие, песчаные, с пологим входом в воду. Купальный сезон длится с мая по октябрь. Туристы, которые хотят подлечиться, могут отправиться на оздоровительные курорты — Бэйле-Феликс, Совата, Бэйле-Оланешть, Бэйле-Тушнад, Текиргиол и другие.

Путешественникам, которых природа интересует больше, чем городские постройки, понравятся грязевые вулканы, водопады, национальные парки, пещеры и случайно встреченные в лесах животные.

Эта поездка в плане визуала и внутреннего вайба превзошла все мои ожидания. Больше всего мне запомнились осенние пейзажи на ослепительно ярком румынском солнце. Они до сих пор стоят у меня перед глазами. А еще запомнилось, как мы встретили медведей около озера: это было какое-то абсолютно неожиданное для меня событие, которое оставило впечатление на всю жизнь Яна Назарова тревел-эксперт

Как добраться до Румынии

Долететь из России в Румынию напрямую сейчас не получится. Из Москвы и Санкт-Петербурга есть рейсы Pegasus и Turkish Airlines с пересадками в Стамбуле, Анталье и Анкаре. Кроме того, можно добраться авиакомпаниями Flydubai и Emirates с пересадкой в Дубае, но значительно дороже.

80 000 рублей стоят авиабилеты Москва — Бухарест на начало июня (рейс с пересадкой в Стамбуле, туда-обратно, без багажа)

После того как Болгария и Румыния частично вошли в Шенгенскую зону, в аэропорту Бухареста отменили пограничный контроль для туристов, которые прибывают из стран Евросоюза, но для россиян он по-прежнему остался. Опытные путешественники предупреждают, что лучше на всякий случай иметь при себе брони отелей, транспорта и обратный билет.

«Очень жесткий был допрос на границе — не к нам, а вообще ко всем. Вопросы были не только стандартные "цель поездки" и "забронирован ли у вас отель", но и такие, которые обычно задают, чтобы выдать, например, американскую визу. Условно, "кем вы работаете", "на какой срок приехали". Спрашивали и более подробно о деталях поездки», — поделилась Яна Назарова, которая была в Румынии в 2023 году.

Деньги, связь, транспорт

Национальная румынская валюта — лей. Мелкие монеты — бани. Один лей равен 5,22 рубля. Так как российские банковские карты в стране не работают, лучше взять в поездку либо карту иностранного банка (если таковая имеется), либо наличные. Почти во всех местах принимают только местную валюту, евро можно расплатиться лишь в крупных отелях по не очень выгодному курсу.

Из-за того, что Румыния — это Восточная Европа, видно, что там сильно дешевле, чем в той же Италии или Франции. Цены приемлемые, даже ниже московских. И жилье, и еда были не очень дорогими Вячеслав Зенин турист из России

Услуги связи предоставляют операторы Orange, Vodafone и Globalism. Купить сим-карту можно в аэропорту или в любом салоне связи. Для этого понадобится паспорт. Если поездка предстоит недолгая, то удобнее будет воспользоваться eSIM, которые есть, например, у Airalo.

Один из самых популярных способов передвижения по стране — автобусы. По отзывам туристов, общественный транспорт в Румынии развит неплохо.

«У нас было три переезда по стране, и мы без каких-либо проблем везде находили нужный транспорт. Все очень просто: приходишь на остановку, там все понятно, автобус вовремя отправляется и быстро доезжает», — поделилась впечатлениями Дарья из России.

По словам еще одного туриста, Артура, с такси проблем тоже обычно не возникает.

«У них есть Uber и Bolt, обманывать вас таксист никогда не будет», — рассказал он.

С арендой автомобилей ситуация более сложная. Изначально компании указывают очень низкую цену, а потом выясняется, что для аренды необходимо оставить депозит, который может достигать нескольких тысяч евро.

«Важный момент: большинство компаний разрешают арендовать авто только при наличии кредитной карты. Они должны быть уверены в том, что при необходимости смогут списать нужную сумму. На наши дебетовые карты они категорически не соглашались», — предупредила Яна Назарова.

Где найти жилье

С помощью карты российского банка забронировать жилье в Румынии получится только на портале «Островок». В Бухаресте гостиницы категории «две звезды» и «три звезды» (Duke Armeneasca, Old Town Boutique Hotel, Trianon Hotel) стоят 6-9 тысяч рублей в сутки, а более комфортабельные отели (Novotel Bucharest City Centre, Grand Hotel Continental, Grand Hotel Bucharest) — от 15 тысяч рублей в сутки.

8000 рублей составляет средняя стоимость жилья в Бухаресте в сутки (цена за двух гостей)

Квартиры и апартаменты обойдутся дешевле: например, на Airbnb можно найти варианты от двух до пяти тысяч рублей за ночь. Но тут тоже есть нюансы.

«Когда мы останавливались в Бухаресте, мы выбирали место в исторической части города, поближе к центру. На Airbnb было большое количество интересного, красивого, качественного и, самое главное, дешевого жилья. Но у большинства таких мест, особенно которые находились в самом центре, было много негативных отзывов и низкие рейтинги. Когда мы начали читать эти отзывы, поняли, что основное, чем были недовольны люди, — запредельный уровень шума», — удивилась Яна Назарова.

По словам туристки, они с мужем все-таки выбрали одну из квартир в самом центре города, закрыв глаза на предупреждения других гостей о шуме. Приехав туда, пара нашла у кровати упаковку беруш. Выяснилось, что хозяева не зря побеспокоились о своих жильцах: расположенные рядом бары и клубы в первый же день начали «гудеть» с раннего вечера до самого утра. Ситуация повторилась и в остальные дни недели, несмотря на то, что был октябрь — не туристический сезон.

Что стоит попробовать из еды

Румынская кухня — это удивительное смешение балканских, турецких, венгерских и других традиций. Она довольно простая, сытная и полезная: в ней много мяса, овощей и молочных продуктов.

Самый известный суп — чорба. Его готовят из говядины, курицы или рыбы и большого количества овощей с добавлением фрикаделек или колбасок.

Из мясных блюд обязательно стоит попробовать мититеи — маленькие колбаски, похожие на кебаб, зажаренные на гриле со специями, и кифтеле — мясное блюдо, напоминающее классические котлеты.

Популярное румынское блюдо из рыбы — сарамура. Во время его приготовления рыбу сначала жарят на гриле, а затем варят в соусе на основе рассола. На гарнир подают мамалыгу — самую известную румынскую кашу из вареной кукурузной муки.

Мой фаворит — румынский салат-закуска из баклажанов. Это запеченные, мелко нарубленные и охлажденные баклажаны с луком. Есть разные интерпретации приготовления: где-то заправляют какой-то уксусной заправкой, где-то — маслом, где-то — яичным желтком. Один раз мы даже встретили майонезную заправку, и это было просто невероятно вкусно Яна Назарова тревел-эксперт

Еще одно известное румынское блюдо — плацинда. Это жареная лепешка с самыми разными начинками: сладкими или солеными. Ее подают как закуску, второе блюдо или десерт. Вкусные румынские сыры — урда (мягкий) и кашкавал (твердый).

Сладкоежки обязательно оценят знаменитый румынский десерт — амандин (шоколадный торт, наполненный шоколадным или миндальным кремом) и папанаши (воздушные пирожные в форме пончиков, которые подаются с вареньем и сметаной).

Из безалкогольных напитков распространены кофе, фруктовый чай и соката (напиток из цветков кустарника европейской бузины), а из алкоголя — вино и палинка (фруктовая водка).

Что посмотреть в Бухаресте

В столице Румынии Бухаресте удивительным образом переплетаются различные архитектурные стили: средневековые сооружения, готические церкви и старинные улочки соседствуют с офисными зданиями и бетонными строениями эпохи «развитого социализма» диктатора Николае Чаушеску.

«Город радости» и столица древней Валахии Первое упоминание Бухареста в документах князя Влада III Цепеша (того самого графа Дракулы) относится к 1459 году. Тогда это было селение с одноименным названием, которое происходит от личного имени Букур. Согласно разным легендам, он был пастухом, охотником, рыбаком и даже принцем, который якобы основал город. По еще одной из версий, название города происходит от румынского слова bucurie, которое переводится как «радость». В XVII веке Бухарест стал столицей древнего княжества Валахия (историческая область на юге Румынии между Карпатами и рекой Дунай), а в XIX веке — столицей Румынского государства.

Дыхание Европы здесь чувствуется на каждом шагу — в XIX веке город даже называли «маленький Париж». Кстати, в Бухаресте есть даже своя Триумфальная арка, с которой открывается отличный вид на центр.

Впечатление такое двойственное осталось: с одной стороны, в Бухаресте есть очень красивый исторический центр, который похож на Европу и в котором действительно приятно гулять, но чуть отходишь от центра — и понимаешь, что ты все-таки не в Западной Европе, а в Восточной: граффити, мусор, бездомные Вячеслав Зенин турист из России

Несмотря на то что часть городских зданий была уничтожена во время сильного землетрясения в 1977 году, Второй мировой войны и правления Чаушеску, Бухаресту частично удалось сохранить свой архитектурный облик, хотя и с элементами некоторой эклектики.

Начать знакомство с Бухарестом лучше со Старого города. В районе Липскань сохранились здания XIX—XX веков. Улицы там пешеходные, покрытые брусчаткой, с большим количеством маленьких уютных кафе, магазинов и баров — идеальный вариант для неспешных прогулок.

Одна из главных достопримечательностей Бухареста — Дворец Парламента. Это самое большое административное здание в Европе и второе по величине административное здание в мире после Пентагона. Его площадь — 350 тысяч квадратных метров. В здании расположено более тысячи комнат. Для его постройки пришлось разрушить часть исторической части Бухареста со старинными церквями, архитектурными памятниками и даже жилыми домами, но это не остановило Чаушеску, склонного к гигантомании, как большинство диктаторов. По иронии судьбы, автору идеи так и не удалось увидеть в достроенном виде свое детище — огромный дворец из стали и мрамора, который должен был символизировать могущество Румынии.В 1989 году правителя свергли и казнили. Сейчас попасть внутрь могут все желающие, для этого надо купить билеты.

Еще одно место, заслуживающее внимания, — концертный зал Румынский атенеум, напоминающий греческий храм. Ежегодно там проходит международный музыкальный фестиваль имени румынского композитора Джордже Энеску. Туристы также могут попасть на выступление симфонического оркестра или концерта камерной музыки.

Любознательным путешественникам стоит побывать в Национальном музее истории, экспонаты которого рассказывают о развитии Румынии от древнейших эпох до современности, Национальном музее искусств Румынии, где представлены работы Эль Греко, Рубенса, Моне и Рембрандта, и в Национальном музее румынского крестьянина.

Вечером, после прогулки по городу, можно отправиться на площадь Унирии, где проходит музыкальное шоу фонтанов.

Кроме того, в Бухаресте находится один из красивейших книжных магазинов Европы— Cărturești Carusel. Он открылся в 2015 году в отреставрированном здании XIX века на улице Липскани. Винтовые лестницы, изогнутые балконы, высокие колонны, галереи с книгами — все это напоминает скорее дворец, а не магазин. Там продаются книги не только на румынском, но и на других иностранных языках. На верхнем этаже находится кафе, где можно взять чашку ароматного кофе и посидеть с любимой книгой.

Что посмотреть в Брашове

Брашов, который иногда называют румынским Зальцбургом, расположен в самом сердце страны, среди Карпатских гор. Город известен своими готическими кварталами и Черной церковью — это самое большое готическое сооружение во всей юго-восточной Европе. Внутри находятся орган XIX века и крупнейшая коллекция турецких ковров. Такое название церковь получила из-за пожара, во время которого ее стены почернели от гари и копоти.

Помимо Брашова, в мистической и таинственной области Румынии, Трансильвании, расположены самые известные замки страны.

Замки Румынии

В 30 километрах от Брашова находится замок Бран, также известный во всем мире как замок Дракулы. Именно в этом месте проходили съемки фильма «Дракула» Фрэнсиса Форда Копполы по мотивам одноименного романа Брэма Стокера. Однако прототипу главного героя произведения — графу Владу Цепешу, прославившемуся на весь мир своей экстравагантной жестокостью, — этот замок никогда не принадлежал и не был его резиденцией. Согласно одному из поверий, известный воевода лишь пару раз останавливался здесь во время своих походов.

Вообще, легенд вокруг этого места ходит немало. Например, что турецкие завоеватели пытали графа в подвалах замка и что он заключил сделку с дьяволом и после смерти превратился в вампира. Кто-то из местных жителей и вовсе уверяет, что видел призрак Дракулы в лесах Трансильвании

В замке расположено множество тайных ходов и подземных лабиринтов, а во дворе — старинный колодец, через который якобы можно попасть в подземелье.

Таинственная атмосфера кровавой вампирской саги привлекает в замок сотни туристов, которым не терпится побродить по мрачным коридорам и своими глазами увидеть спальню Дракулы и комнату пыток с жуткими приспособлениями, о функционале которых лучше не знать. Однако некоторые путешественники жалуются на несоответствие своих ожиданий реальности.

Для меня этот замок был полным разочарованием. Это распиаренное место, где очень много народу. Со стороны он действительно выглядит круто, но внутри надо идти в толпе по узенькой дорожке, а по сторонам все огорожено, как в музее. Стоит какой-то старый стул, старый шкаф, кровать, где спал граф Дарья туристка из России

С ней согласна Яна Назарова:

«Я там ничего интересного и красивого для себя не увидела. История взаимосвязи этого замка с Цепешем для меня осталась призрачной. Кажется, большинство этих связок просто придумано для привлечения туристов. Толпы людей двигались вереницей, мы даже не могли ничего рассмотреть или отклониться от маршрута».

Недалеко от города Синая расположен еще один известный румынский замок — Пелеш. Он начал строиться по указу первого короля Румынии Кароля I в 1873 году и был назван так в честь протекающей неподалеку горной реки. Пелеш стал первым замком в мире, куда провели электричество.

На территории Пелеша, который когда-то был королевской резиденцией, сейчас находится музей. Из 168 комнат для посетителей открыты только 35. В них представлены различные предметы мебели и интерьера из черного дерева и фарфора, ковры, гобелены, коллекция оружия, гостиные в мавританском, турецком, итальянском, английском и других стилях, картины, скульптуры и многое другое.

На юге Трансильвании, в городе Хунедоара, находится еще один замок — Корвинов. Как и у других румынских замков, у него тоже есть своя легенда, согласно которой именно здесь представители венгерского феодального дома Хуньяди семь лет держали в темнице свергнутого с престола Влада Цепеша. Точных подтверждений этому нет, но разве это остановит падких на красивые истории путешественников!

Чуть менее известный замок — Кантакузино — находится в городе Буштени. Он был построен в 1911 году по заказу князя Георге Григоре Кантакузино. Внешний вид замка может показаться кинолюбителям подозрительно знакомым: именно там проходили съемки Академии Невермор из сериала Тима Бертона «Уэнсдей».

«В итоге этот замок понравился больше всего. Архитектура, живописный двор и парк, большие веревочные качели, бар-ресторан с видовой террасой — все это создало очень позитивное впечатление», — поделилась Яна Назарова.

Природа Румынии

Настоящий рай для любителей трекинга — Южные Карпаты, высочайшая точка которых — гора Молдовяну (ее высота — 2,5 тысячи метров). Нетронутые леса, прозрачные озера, альпийские луга с пасущимися лошадьми — все это будет сопровождать туристов во время похода. Карпаты также славятся обилием бурых медведей — их здесь больше, чем во всей остальной Европе.

Ледниковая пещера Скэришоара относится к одному из природных чудес Румынии, возраст которого — 3,5 тысячи лет. Часть пещеры открыта для туристов, но надо иметь в виду, что внутри очень низкая температура (около нуля), поэтому лучше при посещении взять с собой теплую одежду. А еще там водятся летучие мыши (что, в общем-то, неудивительно для родины главного вампира в истории).

Еще одна впечатляющая природная достопримечательность Румынии — водопад Бигар. Он представляет собой потоки воды, сбегающие по скале, покрытой ярко-зеленым мхом. Водопад часто сравнивают со шляпкой большого гриба, платьем принцессы или крышей дома какого-то сказочного персонажа. Его уникальность еще и в том, что он расположен точно на 45-й параллели севера: на половине пути между экватором и Северным полюсом.

Легенда о водопаде Бигар В Румынии легенды связаны не только с замками, но и с природными достопримечательностями, в частности, с водопадом Бигар. Согласно одной из них, много лет назад в этих краях жила семья крестьян, у которых никак не получалось завести ребенка. Отчаявшаяся жена обратилась за помощью к местной колдунье, которая пообещала ей, что у нее обязательно родится дочь, если та будет пить весеннюю воду из реки. Но колдунья предупредила, что родившаяся девочка ни в коем случае не должна будет ни в кого влюбляться, иначе она лишится жизни. Конец истории получился печальным. Дочь крестьян выросла и не смогла противостоять своим чувствам — влюбилась в юношу по имени Бигар. Чтобы предотвратить трагические события, которые предсказывала колдунья, родители спрятали девушку в пещере. Но ведьма все равно ее нашла и предложила ей воссоединиться с возлюбленным: она превратила ее волосы в ручьи, а слезы — в воду. Тоскующий Бигар утонул в этой воде, навсегда оставшись с возлюбленной.

Грязевые вулканы, которые выбрасывают наружу подземную соленую воду с примесями нефти, расположены на территории ботанического заповедника в коммуне Скорцоаса недалеко от Берки. Местные пейзажи с конусообразными возвышениями, похожими на настоящие большие вулканы, напоминают какие-то фантастические фильмы про другие планеты. Вместе с грязью иногда выделяются газы, которые время от времени самовозгораются. Туристов, которые приезжают полюбоваться марсианскими видами, предупреждают, что трогать руками грязь запрещено — об этом написано на табличке на входе.

Что еще посетить в Румынии?

Соляные шахты

В Румынии есть несколько больших соляных шахт. Одна из них находится недалеко от города Клуж-Напока и называется Салина Турда. Соль там начали добывать еще во времена Римской империи, позже шахту забросили, во время войны ее использовали как убежище, а сейчас это огромный парк развлечений на глубине более ста метров под землей с колесом обозрения, полями для мини-гольфа, амфитеатром, где проходят театральные постановки и сеансы кино, и даже подземным озером.

В этой шахте есть черное озеро, по нему можно поплавать на лодках. Было ощущение, что плывешь по тому озеру из «Гарри Поттера», куда Гарри с Дамблдором поехали за очередным крестражем. Везде темно, громкое эхо, как будто какой-то другой мир… Самое крутое впечатление осталось оттуда Дарья туристка из России

Трансфэгэрашское шоссе

Еще одно место, которое нельзя обойти вниманием, — Трансфэгэрашское шоссе, которое проходит по Карпатам и соединяет румынские области Валахию и Трансильванию. Оно считается одной из самых красивых высокогорных дорог мира. Высшая точка шоссе находится на высоте около двух тысяч метров. Туристы путешествуют по нему на автобусах, автомобилях и мотоциклах. По дороге можно посетить водопад Быля и доехать от него на фуникулере до горного озера, плотину Видрару и развалины замка Поенари, в котором действительно жил Влад Цепеш и с площадки которого бросилась в пропасть его жена.

Веселое кладбище

Одно из самых необычных кладбищ в Европе находится в селе Сэпынца на севере Румынии. Оно названо так неслучайно: кажется, что тема ухода из жизни здесь представлена несколько иначе, чем рядовые европейцы привыкли ее воспринимать. Надгробия кладбища — яркие, разноцветные, украшенные рисунками в стиле наивного искусства и поэтическими текстами, повествующими о жизни и кончине погребенных здесь людей.

Идея создания такого нетривиального ритуального места, которое со временем превратилось в музей под открытым небом, принадлежит местному резчику по дереву — Стану Йону Пэтрашу. Первый крест с юмористической эпитафией он установил в далеком 1935 году, а к 1960-м годам на кладбище их было уже более восьмисот. Пэтраш и о себе позаботился и еще при жизни создал себе эпитафию, где есть фраза: «Всю мою жизнь я никому не желал зла, а сколько мог делал добро всем, кто в нем нуждался».

Наскальная скульптура Децебала

Скульптура Децебала — самый большой монумент в Европе, высеченный из монолитной скалы, его высота — 55 метров. Она представляет собой огромное изображение лица короля Дакии, который сражался против римских императоров, чтобы сохранить независимость своей страны. Место для монумента было выбрано неслучайно: в этих краях в 105 году Децебал потерпел окончательное поражение от римского императора Траяна. Он не захотел сдаваться в плен и пронзил себя мечом.

Как румыны относятся к туристам из России

По отзывам россиян, румыны ведут себя с туристами очень открыто и всегда стараются идти навстречу.

Негатива нигде не встречал, проблем не возникало. Все, наоборот, радостно приветствовали, когда я говорил, что я из России. Все хорошо отзывались, готовы были помочь Вячеслав Зенин турист из России

Яна Назарова тоже отметила, что все люди, которых она встречала в Румынии, были доброжелательны и гостеприимны. «В целом достаточно добрый, открытый и позитивный народ. Ни с каким негативом мы не сталкивались», — пояснила она.

Турист по имени Артур добавил, что румыны очень любят праздники и иногда ведут себя шумно.