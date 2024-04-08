Россияне продолжат летать в Турцию по прошлогодним ценам

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин сообщил, что средняя стоимость авиабилетов из России в Турцию и обратно остается на уровне 35-40 тыс. рублей, не изменившись по сравнению с 2023 годом. В 2022 году цена на билеты составляла около 60 тыс. рублей, что означает снижение цен. Эксперт отметил, что нет дефицита перевозок на данном направлении.

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Горин также пояснил, что квоты на перевозки в Турцию на предстоящий сезон остаются на уровне прошлого года. Пять турецких и не менее 11 российских авиакомпаний могут выполнять 1250 рейсов в неделю из 22 городов РФ в пять городов Турции.

Эксперт добавил, что запрет на полеты самолетов авиакомпании Southwind над территорией ЕС не повлияет на возможность россиян летать в Турцию, поскольку маршрут проходит через Черное море, Казахстан и Грузию.